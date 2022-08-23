Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России

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Торжественные мероприятия в честь Дня российского флага прошли в столице страны. В праздничной программе были концерты, флешмоб и всевозможные развлекательные мероприятия. Завершал праздник фейерверк, огни которого преимущественно были красного, синего и белого цвета.