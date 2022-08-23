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Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России - РИА Новости, 23.08.2022
Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
Торжественные мероприятия в честь Дня российского флага прошли в столице страны. В праздничной программе были концерты, флешмоб и всевозможные развлекательные мероприятия. Завершал праздник фейерверк, огни которого преимущественно были красного, синего и белого цвета.
2022-08-23T09:03
2022-08-23T09:03
2022-08-23T16:48
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Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
2022-08-23T09:03
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Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
Торжественные мероприятия в честь Дня российского флага прошли в столице страны. В праздничной программе были концерты, флешмоб и всевозможные развлекательные мероприятия. Завершал праздник фейерверк, огни которого преимущественно были красного, синего и белого цвета.
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09:03 23.08.2022 (обновлено: 16:48 23.08.2022)
Торжественный салют в Москве в честь Дня флага России
Торжественные мероприятия в честь Дня российского флага прошли в столице страны. В праздничной программе были концерты, флешмоб и всевозможные развлекательные мероприятия. Завершал праздник фейерверк, огни которого преимущественно были красного, синего и белого цвета.