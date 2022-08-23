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Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД
Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД - РИА Новости, 23.08.2022
Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД
Россия полностью привержена продуктовой сделке, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:54
2022-08-23T18:57
россия
украина
оон
турция
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия полностью привержена продуктовой сделке, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По информации МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины."В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины... США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html
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россия, украина, оон, турция
Россия, Украина, ООН, Турция
18:54 23.08.2022 (обновлено: 18:57 23.08.2022)
 
Россия полностью привержена продуктовой сделке, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия полностью привержена продуктовой сделке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия полностью привержена продуктовой сделке, странам Запада не удастся опорочить Москву в глазах дружественных ей стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины.
"В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины... США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 18:44
Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном
 
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