https://ria.ru/20220823/reaktsiya-1811451682.html

Экс-главу МИД Чехии удивила реакция США на слова Путина

Экс-главу МИД Чехии удивила реакция США на слова Путина - РИА Новости, 23.08.2022

Экс-главу МИД Чехии удивила реакция США на слова Путина

США проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:36

2022-08-23T01:36

2022-08-23T01:36

в мире

джо байден

йенс столтенберг

владимир путин

россия

украина

сша

нато

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил в эфире Radio Universum бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий."К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало", — считает дипломат.Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

россия

украина

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в мире, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, сша, нато, чехия, ян каван