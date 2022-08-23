Экс-главу МИД Чехии удивила реакция США на слова Путина
Экс-глава МИД Чехии Каван: США проигнорировали слова Путина и спровоцировали спецоперацию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил в эфире Radio Universum бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.
Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
"Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию", — высказался Каван.
Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий.
"К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало", — считает дипломат.
Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.
"Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой", — уточнил собеседник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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