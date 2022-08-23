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Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма - РИА Новости, 23.08.2022
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Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма
Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма - РИА Новости, 23.08.2022
Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма
Красноярский край по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета почти 60 миллионов рублей для развития туристической инфраструктуры и объектов... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:49
2022-08-23T14:49
красноярский край
новости - туризм
шушенский район
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Красноярский край по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета почти 60 миллионов рублей для развития туристической инфраструктуры и объектов туризма в регионе, в число которых вошел национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, в процессе конкурсного отбора кроме Красноярского края были представлены еще 231 проект из 82 регионов страны. Всего Ростуризм поддержал не менее тысячи проектов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей."Регион получит 58 миллионов рублей, на которые планируется благоустроить пляжные зоны на берегах озер и рек; обустроить знаковые туристские объекты Красноярского края: природного парка "Ергаки", Ермаковского и Шушенского районов, которые вошли в национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", - говорится в сообщении.Тур "Сибирские каникулы" включает посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, походы, знакомство с уникальным культурно-историческим наследием и дикой природой. Общая протяжённость маршрута – 1244 километра. Природный парк "Ергаки" и историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" стали точками национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
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красноярский край, новости - туризм, шушенский район, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Красноярский край, Новости - Туризм, Шушенский район, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
14:49 23.08.2022
 

Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Красноярский край по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета почти 60 миллионов рублей для развития туристической инфраструктуры и объектов туризма в регионе, в число которых вошел национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, в процессе конкурсного отбора кроме Красноярского края были представлены еще 231 проект из 82 регионов страны. Всего Ростуризм поддержал не менее тысячи проектов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
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"Регион получит 58 миллионов рублей, на которые планируется благоустроить пляжные зоны на берегах озер и рек; обустроить знаковые туристские объекты Красноярского края: природного парка "Ергаки", Ермаковского и Шушенского районов, которые вошли в национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", - говорится в сообщении.
Тур "Сибирские каникулы" включает посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, походы, знакомство с уникальным культурно-историческим наследием и дикой природой. Общая протяжённость маршрута – 1244 километра. Природный парк "Ергаки" и историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" стали точками национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
 
Красноярский крайНовости - ТуризмШушенский районФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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