https://ria.ru/20220823/razvitie-1811563654.html

Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма

Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма - РИА Новости, 23.08.2022

Красноярский край получит почти 60 млн рублей на развитие объектов туризма

Красноярский край по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета почти 60 миллионов рублей для развития туристической инфраструктуры и объектов... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:49

2022-08-23T14:49

2022-08-23T14:49

красноярский край

новости - туризм

шушенский район

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Красноярский край по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета почти 60 миллионов рублей для развития туристической инфраструктуры и объектов туризма в регионе, в число которых вошел национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, в процессе конкурсного отбора кроме Красноярского края были представлены еще 231 проект из 82 регионов страны. Всего Ростуризм поддержал не менее тысячи проектов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей."Регион получит 58 миллионов рублей, на которые планируется благоустроить пляжные зоны на берегах озер и рек; обустроить знаковые туристские объекты Красноярского края: природного парка "Ергаки", Ермаковского и Шушенского районов, которые вошли в национальный туристический маршрут "Сибирские каникулы", - говорится в сообщении.Тур "Сибирские каникулы" включает посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, походы, знакомство с уникальным культурно-историческим наследием и дикой природой. Общая протяжённость маршрута – 1244 километра. Природный парк "Ергаки" и историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" стали точками национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

https://ria.ru/20220806/krasnoyarsk-1806997604.html

красноярский край

шушенский район

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Артем Смирнов

красноярский край, новости - туризм, шушенский район, федеральное агентство по туризму (ростуризм)