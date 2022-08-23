https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811493492.html

Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране

Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране - РИА Новости, 23.08.2022

Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране

Россияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:52

2022-08-23T18:52

2022-08-23T18:52

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости.Большинство путешественников ездят по России, этой тенденции уже два года. "Темпы роста внутреннего туризма очень высокие, как и цены. Именно потому, что спрос есть, а предложение пока не дотягивает. Но постепенно бизнес идет в эту сферу, строятся гостиницы, открываются рестораны, прокладываются новые маршруты", — говорит эксперт.По его словам, в 2020 году гражданам было "страшно и непривычно" ездить по стране, но за два года они адаптировались к новым условиям. Туристов не смущают сегодняшние сложности перелетов и высокие цены. "Это элемент общей инфляции, не только российской, а общемировой, весь мир вступил в эту эпоху, все дорожает", — отметил Федоров.

https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, вциом, туристы, россия