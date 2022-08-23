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Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране
Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране - РИА Новости, 23.08.2022
Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране
Россияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:52
2022-08-23T18:52
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости.Большинство путешественников ездят по России, этой тенденции уже два года. "Темпы роста внутреннего туризма очень высокие, как и цены. Именно потому, что спрос есть, а предложение пока не дотягивает. Но постепенно бизнес идет в эту сферу, строятся гостиницы, открываются рестораны, прокладываются новые маршруты", — говорит эксперт.По его словам, в 2020 году гражданам было "страшно и непривычно" ездить по стране, но за два года они адаптировались к новым условиям. Туристов не смущают сегодняшние сложности перелетов и высокие цены. "Это элемент общей инфляции, не только российской, а общемировой, весь мир вступил в эту эпоху, все дорожает", — отметил Федоров.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, ВЦИОМ, туристы, Россия
18:52 23.08.2022
 
Россияне предпочитают поездкам за границу путешествия по стране

Глава ВЦИОМ сообщил, что в последние два года россияне стали чаще путешествовать по стране

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости.
Большинство путешественников ездят по России, этой тенденции уже два года. "Темпы роста внутреннего туризма очень высокие, как и цены. Именно потому, что спрос есть, а предложение пока не дотягивает. Но постепенно бизнес идет в эту сферу, строятся гостиницы, открываются рестораны, прокладываются новые маршруты", — говорит эксперт.
По его словам, в 2020 году гражданам было "страшно и непривычно" ездить по стране, но за два года они адаптировались к новым условиям.
Туристов не смущают сегодняшние сложности перелетов и высокие цены. "Это элемент общей инфляции, не только российской, а общемировой, весь мир вступил в эту эпоху, все дорожает", — отметил Федоров.
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