https://ria.ru/20220823/proizvodstvo-1811530383.html

Челябинская область и ДНР создадут совместные производства

Челябинская область и ДНР создадут совместные производства - РИА Новости, 23.08.2022

Челябинская область и ДНР создадут совместные производства

Челябинская область готова помочь Донецкой Народной Республике, включив местные предприятия в кооперационные цепочки, а также создав совместные производства на... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:58

2022-08-23T12:58

2022-08-23T13:27

алексей текслер

донецкая народная республика

челябинская область

челябинск

экономика

производство

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Челябинская область готова помочь Донецкой Народной Республике, включив местные предприятия в кооперационные цепочки, а также создав совместные производства на территории республики, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.В Челябинске с 21 по 24 августа проходит бизнес-миссия представителей министерства промышленности и торговли, а также предприятий Донецкой Народной Республики."Мы открыты для контактов со всеми предприятиями Донецкой Народной Республики, чем более разностороннее будет наше сотрудничество, тем лучше. Сегодня на бизнес-миссию мы пригласили представителей крупных и средних наших компаний из различных отраслей, в первую очередь, где у нас сильные компетенции, где есть необходимость взаимодействия. Организована и выставка региональных предприятий, рассчитываю, что бизнес-миссия принесет практические результаты в виде заключенных договоров, кооперационных и логистических связей в интересах наших регионов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской областиАлексея Текслера.Ряд промышленных предприятий области во главе с замгубернатора региона Егором Ковальчуком обсудили с гостями возможные сферы сотрудничества. "Проведение деловых переговоров инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер после посещения Донецкой Народной Республики. Бизнес-визит способствует решению сразу двух основных задач. Первая – включение предприятий ДНР в кооперационные цепочки. Ведь у республики большой промышленный потенциал, широкие производственные возможности, которые могут быть полезны нашим компаниям. Вторая – создание совместных производств на территории ДНР для производства товаров массового спроса, запчастей и другой продукции, которая уже освоена нашими предприятиям", – цитирует пресс-служба слова Ковальчука.Первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров отметил, что перед Донецкой Народной Республикой стоит непростая задача – восстановить промышленную инфраструктуру. "Сейчас очень много брошенных производственных площадок, работу которых необходимо возобновить. С Челябинской областью у нас достаточно много точек соприкосновения, поскольку обе наши территории являются мощными промышленными центрами. Многие предложения заводов нас уже заинтересовали, в частности, быстровозводимое жилье. Подобная технология точно поможет нам не только быстро, но и качественно восстановить территории региона", – цитирует пресс-служба слова Никанорова.По данным минпрома региона, также для представителей ДНР будут проведены экскурсии по производственным площадкам областных предприятий, а по итогам визита планируется подписать соглашения о поставках в Челябинскую область продукции, производимой в республике.Ранее сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/basurin-1795230296.html

https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html

https://ria.ru/20220823/kuzbass-1811524189.html

донецкая народная республика

челябинская область

челябинск

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

алексей текслер, донецкая народная республика, челябинская область, челябинск, экономика, производство