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Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной
Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:16
2022-08-23T08:35
в мире
дарья дугина
нед прайс
султан хамзаев
сша
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.В понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность". Косачев обратил внимание на то, что Прайс, говоря о насилии против гражданского населения, ничего не сказал про Донецк и Луганск - "там же ВСУ работает".Он добавил, что США, "прикрывающие убийц", становятся их соучастниками.Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя раскрытие убийства Дугиной, заявил, что Россия должна выявлять и ликвидировать убийц своих граждан, это должна быть "принципиальная позиция" государства - "без срока давности и лишней дипломатии".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, дарья дугина, нед прайс, султан хамзаев, сша, россия, киев, вооруженные силы украины, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Нед Прайс, Султан Хамзаев, США, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
07:16 23.08.2022 (обновлено: 08:35 23.08.2022)
 
Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной примером двуличия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность". Косачев обратил внимание на то, что Прайс, говоря о насилии против гражданского населения, ничего не сказал про Донецк и Луганск - "там же ВСУ работает".

"Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием ... Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что США, "прикрывающие убийц", становятся их соучастниками.
Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя раскрытие убийства Дугиной, заявил, что Россия должна выявлять и ликвидировать убийц своих граждан, это должна быть "принципиальная позиция" государства - "без срока давности и лишней дипломатии".
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 23:49
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
 
В миреДарья ДугинаНед ПрайсСултан ХамзаевСШАРоссияКиевВооруженные силы УкраиныГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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