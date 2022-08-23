07:16 23.08.2022 (обновлено: 08:35 23.08.2022)
Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной примером двуличия
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность". Косачев обратил внимание на то, что Прайс, говоря о насилии против гражданского населения, ничего не сказал про Донецк и Луганск - "там же ВСУ работает".
"Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием ... Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что США, "прикрывающие убийц", становятся их соучастниками.
Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя раскрытие убийства Дугиной, заявил, что Россия должна выявлять и ликвидировать убийц своих граждан, это должна быть "принципиальная позиция" государства - "без срока давности и лишней дипломатии".
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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