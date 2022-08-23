https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460841.html

Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной

Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Косачев дал комментарий на реакцию Госдепа на убийство Дугиной

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:16

2022-08-23T07:16

2022-08-23T08:35

в мире

дарья дугина

нед прайс

султан хамзаев

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепартамента США об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.В понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США осуждает насилие против гражданского населения "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве". При этом Прайс отметил, что все, что он может сказать на данном этапе - это то, что "Украина отрицает какую-либо причастность". Косачев обратил внимание на то, что Прайс, говоря о насилии против гражданского населения, ничего не сказал про Донецк и Луганск - "там же ВСУ работает".Он добавил, что США, "прикрывающие убийц", становятся их соучастниками.Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя раскрытие убийства Дугиной, заявил, что Россия должна выявлять и ликвидировать убийц своих граждан, это должна быть "принципиальная позиция" государства - "без срока давности и лишней дипломатии".Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.В понедельник ФСБ объявила, что раскрыла дело. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811446426.html

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