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Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка - РИА Новости, 23.08.2022
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Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка - РИА Новости, 23.08.2022
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:09
2022-08-23T12:59
дарья дугина
европа
франция
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась, рассказал РИА Новости ее отец.По словам собеседника агентства, несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что находится в Прибалтике."Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве", — добавил отец подозреваемой.Он отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.Кроме того, отец Вовк подтвердил, что она служила в ВСУ, но не в батальоне "Азов"*. Из армии, по его словам, она уволилась по состоянию здоровья."Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — сказал собеседник агентства, отметив, что в так называемой антитеррористической операции в Донбассе его дочь вообще не участвовала.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того, как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дугиной орденом Мужества.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html
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европа
франция
польша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
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дарья дугина, европа, франция, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Европа, Франция, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
07:09 23.08.2022 (обновлено: 12:59 23.08.2022)
 
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась, рассказал РИА Новости ее отец.

Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину", — сказал он.

По словам собеседника агентства, несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что находится в Прибалтике.
"Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве", — добавил отец подозреваемой.
Он отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 22:22
Госдеп отказался ответить, считает ли Киев причастным к убийству Дугиной
Кроме того, отец Вовк подтвердил, что она служила в ВСУ, но не в батальоне "Азов"*. Из армии, по его словам, она уволилась по состоянию здоровья.
"Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — сказал собеседник агентства, отметив, что в так называемой антитеррористической операции в Донбассе его дочь вообще не участвовала.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 03:08
Подозреваемая в убийстве Дугиной недавно звонила своему отцу из Прибалтики
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того, как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.
Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дугиной орденом Мужества.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев, философ Наталья Мелентьева и лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева направо) на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед прощанием с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий во время церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

Мужчина держит в руках букет роз перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Дарья ДугинаЕвропаФранцияПольшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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