Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась, рассказал РИА Новости ее отец.По словам собеседника агентства, несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что находится в Прибалтике."Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве", — добавил отец подозреваемой.Он отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.Кроме того, отец Вовк подтвердил, что она служила в ВСУ, но не в батальоне "Азов"*. Из армии, по его словам, она уволилась по состоянию здоровья."Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — сказал собеседник агентства, отметив, что в так называемой антитеррористической операции в Донбассе его дочь вообще не участвовала.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того, как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дугиной орденом Мужества.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась, рассказал РИА Новости ее отец.
"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину", — сказал он.
По словам собеседника агентства, несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что находится в Прибалтике.
"Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве", — добавил отец подозреваемой.
Он отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.
Кроме того, отец Вовк подтвердил, что она служила в ВСУ, но не в батальоне "Азов"*. Из армии, по его словам, она уволилась по состоянию здоровья.
"Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — сказал собеседник агентства, отметив, что в так называемой антитеррористической операции в Донбассе его дочь вообще не участвовала.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районеПодмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того, как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.
Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дугиной орденом Мужества.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
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"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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