https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html

Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка - РИА Новости, 23.08.2022

Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:09

2022-08-23T07:09

2022-08-23T12:59

дарья дугина

европа

франция

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась, рассказал РИА Новости ее отец.По словам собеседника агентства, несколько дней назад дочь звонила ему и упоминала, что находится в Прибалтике."Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве", — добавил отец подозреваемой.Он отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.Кроме того, отец Вовк подтвердил, что она служила в ВСУ, но не в батальоне "Азов"*. Из армии, по его словам, она уволилась по состоянию здоровья."Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли", — сказал собеседник агентства, отметив, что в так называемой антитеррористической операции в Донбассе его дочь вообще не участвовала.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того, как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дугиной орденом Мужества.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811455625.html

европа

франция

польша

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Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки 2022-08-23T07:09 true PT0M12S

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дарья дугина, европа, франция, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной