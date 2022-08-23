https://ria.ru/20220823/priyuty-1813156399.html

Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года

Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года - РИА Новости, 30.08.2022

Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года

Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-23T18:22

2022-08-23T18:22

2022-08-30T14:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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дикие животные

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Истории со счастливым хвостом: 1590 собак и 336 кошек из городских приютов нашли семью с начала года", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на прошлой неделе на ВДНХ прошел фестиваль бездомных животных, на котором семь из 10 питомцев нашли новый дом.Сообщается, что до конца августа на Школьной улице в Таганском районе ЦАО можно посетить выставку "Хочу домой" и заочно познакомиться с животными из городских приютов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва, бездомные животные, животные, дикие животные, собаки, кошки, благотворительность