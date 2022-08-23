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Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года
Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года - РИА Новости, 30.08.2022
Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года
Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
2022-08-30T14:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Истории со счастливым хвостом: 1590 собак и 336 кошек из городских приютов нашли семью с начала года", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на прошлой неделе на ВДНХ прошел фестиваль бездомных животных, на котором семь из 10 питомцев нашли новый дом.Сообщается, что до конца августа на Школьной улице в Таганском районе ЦАО можно посетить выставку "Хочу домой" и заочно познакомиться с животными из городских приютов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва, бездомные животные, Животные, Дикие животные, Собаки, кошки, Благотворительность