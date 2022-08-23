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Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года - РИА Новости, 30.08.2022
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Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года
Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года - РИА Новости, 30.08.2022
Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года
Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-23T18:22
2022-08-30T14:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
бездомные животные
животные
дикие животные
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Истории со счастливым хвостом: 1590 собак и 336 кошек из городских приютов нашли семью с начала года", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на прошлой неделе на ВДНХ прошел фестиваль бездомных животных, на котором семь из 10 питомцев нашли новый дом.Сообщается, что до конца августа на Школьной улице в Таганском районе ЦАО можно посетить выставку "Хочу домой" и заочно познакомиться с животными из городских приютов.
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общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва, бездомные животные, животные, дикие животные, собаки, кошки, благотворительность
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Москва, бездомные животные, Животные, Дикие животные, Собаки, кошки, Благотворительность
18:22 23.08.2022 (обновлено: 14:42 30.08.2022)
 

Почти две тысячи собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года

© РИА Новости / Виталий АньковСобака на выставке бездомных животных
Собака на выставке бездомных животных - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 2 тысяч собак и кошек забрали из приютов Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Истории со счастливым хвостом: 1590 собак и 336 кошек из городских приютов нашли семью с начала года", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на прошлой неделе на ВДНХ прошел фестиваль бездомных животных, на котором семь из 10 питомцев нашли новый дом.
Сообщается, что до конца августа на Школьной улице в Таганском районе ЦАО можно посетить выставку "Хочу домой" и заочно познакомиться с животными из городских приютов.
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосквабездомные животныеЖивотныеДикие животныеСобакикошкиБлаготворительность
 
 
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