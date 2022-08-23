https://ria.ru/20220823/prigovor-1811593901.html

Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего

Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего - РИА Новости, 23.08.2022

Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего

Верховный суд Крыма признал законным приговор жительнице Крыма, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:56

2022-08-23T15:56

2022-08-23T15:56

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма признал законным приговор жительнице Крыма, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.В апреле на кладбище села Солнечная Долина 60-летняя местная жительница осквернила могилу военного. Ее взяли под стражу. Женщине вменяли осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозило до пяти лет лишения свободы. Судакский городской суд в июне дал фигурантке два года колонии-поселения, ее адвокат обжаловал приговор."Приговор Судакского городского суда республики Крым в отношении В. Гольденберг оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Отмечается, что суд первой инстанции учел чистосердечное раскаяние Гольденберг в содеянном и полное признание своей вины, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и состояние здоровья. Также приговором она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220819/blagoveschensk-1810631613.html

https://ria.ru/20220727/shtraf-1805377609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, происшествия