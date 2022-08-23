https://ria.ru/20220823/prigovor-1811593901.html
Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего
Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего - РИА Новости, 23.08.2022
Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего
Верховный суд Крыма признал законным приговор жительнице Крыма, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:56
2022-08-23T15:56
2022-08-23T15:56
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма признал законным приговор жительнице Крыма, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.В апреле на кладбище села Солнечная Долина 60-летняя местная жительница осквернила могилу военного. Ее взяли под стражу. Женщине вменяли осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозило до пяти лет лишения свободы. Судакский городской суд в июне дал фигурантке два года колонии-поселения, ее адвокат обжаловал приговор."Приговор Судакского городского суда республики Крым в отношении В. Гольденберг оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Отмечается, что суд первой инстанции учел чистосердечное раскаяние Гольденберг в содеянном и полное признание своей вины, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и состояние здоровья. Также приговором она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220819/blagoveschensk-1810631613.html
https://ria.ru/20220727/shtraf-1805377609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
Суд подтвердил приговор крымчанке, осквернившей могилу военнослужащего
Приговор крымчанке, осквернившей могилу погибшего на Украине военного, признали законным
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд Крыма признал законным приговор жительнице Крыма, осквернившей могилу военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.
В апреле на кладбище села Солнечная Долина 60-летняя местная жительница осквернила могилу военного. Ее взяли под стражу. Женщине вменяли осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти, ей грозило до пяти лет лишения свободы. Судакский городской суд в июне дал фигурантке два года колонии-поселения, ее адвокат обжаловал приговор.
"Приговор Судакского городского суда республики Крым в отношении В. Гольденберг оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Отмечается, что суд первой инстанции учел чистосердечное раскаяние Гольденберг в содеянном и полное признание своей вины, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и состояние здоровья. Также приговором она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.