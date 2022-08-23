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В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/pretenziya-1811456035.html
В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину
В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину - РИА Новости, 23.08.2022
В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:25
2022-08-23T03:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
верховная рада украины
максим бужанский
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Ранее глава немецкого правительства заявил, что до начала специальной военной операции на Украине заверял российского лидера в отсутствии перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в течение этого срока.Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания несколько ключевых условий.
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украина, россия, нато, верховная рада украины, максим бужанский, германия, олаф шольц, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Верховная Рада Украины, Максим Бужанский, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире
03:25 23.08.2022
 
В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину

Депутат Рады Бужанский: Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине, а не Путину

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
Ранее глава немецкого правительства заявил, что до начала специальной военной операции на Украине заверял российского лидера в отсутствии перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в течение этого срока.

"Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"", — написал Бужанский.

Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания несколько ключевых условий.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 07:30
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВерховная Рада УкраиныМаксим БужанскийГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинВ мире
 
 
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