В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину
Депутат Рады Бужанский: Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине, а не Путину
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
Ранее глава немецкого правительства заявил, что до начала специальной военной операции на Украине заверял российского лидера в отсутствии перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в течение этого срока.
"Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"", — написал Бужанский.
Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания несколько ключевых условий.