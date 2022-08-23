https://ria.ru/20220823/pretenziya-1811456035.html

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину - РИА Новости, 23.08.2022

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:25

2022-08-23T03:25

2022-08-23T03:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

верховная рада украины

максим бужанский

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Ранее глава немецкого правительства заявил, что до начала специальной военной операции на Украине заверял российского лидера в отсутствии перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в течение этого срока.Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания несколько ключевых условий.

https://ria.ru/20220822/ryabkov-1811190261.html

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украина, россия, нато, верховная рада украины, максим бужанский, германия, олаф шольц, владимир путин, в мире