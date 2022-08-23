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Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России - РИА Новости, 23.08.2022
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Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России
Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России - РИА Новости, 23.08.2022
Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России
Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил до конца дня обобщить сведения о лесопожарной обстановке в регионах, включая... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:49
2022-08-23T20:49
дмитрий григоренко
нижегородская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил до конца дня обобщить сведения о лесопожарной обстановке в регионах, включая информацию о площади пожаров, количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки, сообщает пресс-служба кабмина.Во вторник состоялось первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в России. На этом заседании, как сообщили в кабмине, приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, где складывается наиболее сложная обстановка."Дмитрий Григоренко поручил ведомствам до конца дня сформировать единый свод информации о лесопожарной обстановке в проблемных регионах, который будет включать сведения о площади пожаров, протяженности активной кромки пожаров, о количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки. Информацию до всех участников процесса поручено доводить Минприроды, как ответственному за мониторинг распространения пожаров", - говорится в сообщении.
нижегородская область
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дмитрий григоренко, нижегородская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, природные пожары в россии
Дмитрий Григоренко, Нижегородская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Природные пожары в России
20:49 23.08.2022
 
Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России

Вице-премьер Григоренко до конца дня поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил до конца дня обобщить сведения о лесопожарной обстановке в регионах, включая информацию о площади пожаров, количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки, сообщает пресс-служба кабмина.
Во вторник состоялось первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в России. На этом заседании, как сообщили в кабмине, приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, где складывается наиболее сложная обстановка.
"Дмитрий Григоренко поручил ведомствам до конца дня сформировать единый свод информации о лесопожарной обстановке в проблемных регионах, который будет включать сведения о площади пожаров, протяженности активной кромки пожаров, о количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки. Информацию до всех участников процесса поручено доводить Минприроды, как ответственному за мониторинг распространения пожаров", - говорится в сообщении.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
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Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
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Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
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Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
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Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий ГригоренкоНижегородская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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