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Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России

Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России - РИА Новости, 23.08.2022

Григоренко поручил обобщить информацию о лесных пожарах в России

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил до конца дня обобщить сведения о лесопожарной обстановке в регионах, включая... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:49

2022-08-23T20:49

2022-08-23T20:49

дмитрий григоренко

нижегородская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил до конца дня обобщить сведения о лесопожарной обстановке в регионах, включая информацию о площади пожаров, количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки, сообщает пресс-служба кабмина.Во вторник состоялось первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в России. На этом заседании, как сообщили в кабмине, приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, где складывается наиболее сложная обстановка."Дмитрий Григоренко поручил ведомствам до конца дня сформировать единый свод информации о лесопожарной обстановке в проблемных регионах, который будет включать сведения о площади пожаров, протяженности активной кромки пожаров, о количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и приоритетных направлениях работы на ближайшие сутки. Информацию до всех участников процесса поручено доводить Минприроды, как ответственному за мониторинг распространения пожаров", - говорится в сообщении.

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий григоренко, нижегородская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, природные пожары в россии