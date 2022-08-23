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Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам

Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам - РИА Новости, 23.08.2022

Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам

Угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов от лесных пожаров в Рязанской и Нижегородских областях нет, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на данные... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:49

2022-08-23T19:49

2022-08-23T19:49

происшествия

дмитрий григоренко

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов от лесных пожаров в Рязанской и Нижегородских областях нет, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на данные МЧС.Во вторник прошло первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в РФ. На заседании были приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в этих регионах. Комиссию возглавил вице-премьер -руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко."В обоих регионах уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию повышен до регионального. Работа осложняется погодными условиями: аномально высокая температура воздуха, сильный ветер и отсутствие дождя. Тем не менее, по информации МЧС России, с помощью авиации удается сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет. Наблюдается задымленность в ряде населенных пунктов Московской области, в отдельных районах Москвы и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщили в кабмине, к следующему заседанию должны быть представлены предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов."Дмитрий Григоренко проинформировал членов комиссии, что соответствующие заседания будут проводиться до стабилизации обстановки в наиболее проблемных регионах. Комиссия будет формировать приоритетные задачи по локализации и ликвидации наиболее опасных очагов пожаров. Кроме того, Дмитрий Григоренко поручил включать в план работы комиссии прогноз по другим регионам центральной части России с наиболее опасной пожарной обстановкой", - отмечает пресс-служба.

московская область (подмосковье)

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дмитрий григоренко, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, природные пожары в россии