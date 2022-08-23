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Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам - РИА Новости, 23.08.2022
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Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам
Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам - РИА Новости, 23.08.2022
Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам
Угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов от лесных пожаров в Рязанской и Нижегородских областях нет, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на данные... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:49
2022-08-23T19:49
происшествия
дмитрий григоренко
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов от лесных пожаров в Рязанской и Нижегородских областях нет, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на данные МЧС.Во вторник прошло первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в РФ. На заседании были приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в этих регионах. Комиссию возглавил вице-премьер -руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко."В обоих регионах уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию повышен до регионального. Работа осложняется погодными условиями: аномально высокая температура воздуха, сильный ветер и отсутствие дождя. Тем не менее, по информации МЧС России, с помощью авиации удается сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет. Наблюдается задымленность в ряде населенных пунктов Московской области, в отдельных районах Москвы и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщили в кабмине, к следующему заседанию должны быть представлены предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов."Дмитрий Григоренко проинформировал членов комиссии, что соответствующие заседания будут проводиться до стабилизации обстановки в наиболее проблемных регионах. Комиссия будет формировать приоритетные задачи по локализации и ликвидации наиболее опасных очагов пожаров. Кроме того, Дмитрий Григоренко поручил включать в план работы комиссии прогноз по другим регионам центральной части России с наиболее опасной пожарной обстановкой", - отмечает пресс-служба.
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происшествия, дмитрий григоренко, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Дмитрий Григоренко, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Природные пожары в России
19:49 23.08.2022
 
Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях не угрожают домам

В Рязанской и Нижегородской областях нет угрозы перехода лесных пожаров на домовладения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов от лесных пожаров в Рязанской и Нижегородских областях нет, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на данные МЧС.
Во вторник прошло первое заседание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в РФ. На заседании были приняты решения по координации действий федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в этих регионах. Комиссию возглавил вице-премьер -руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"В обоих регионах уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию повышен до регионального. Работа осложняется погодными условиями: аномально высокая температура воздуха, сильный ветер и отсутствие дождя. Тем не менее, по информации МЧС России, с помощью авиации удается сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет. Наблюдается задымленность в ряде населенных пунктов Московской области, в отдельных районах Москвы и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщили в кабмине, к следующему заседанию должны быть представлены предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов.
"Дмитрий Григоренко проинформировал членов комиссии, что соответствующие заседания будут проводиться до стабилизации обстановки в наиболее проблемных регионах. Комиссия будет формировать приоритетные задачи по локализации и ликвидации наиболее опасных очагов пожаров. Кроме того, Дмитрий Григоренко поручил включать в план работы комиссии прогноз по другим регионам центральной части России с наиболее опасной пожарной обстановкой", - отмечает пресс-служба.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПроисшествияДмитрий ГригоренкоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПриродные пожары в России
 
 
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