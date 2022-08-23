https://ria.ru/20220823/pozhary-1811519917.html

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня от пожаров в Подмосковье

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня от пожаров в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня от пожаров в Подмосковье

Угрозы перехода огня на территорию Подмосковья от пожаров в Рязанской области нет, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:31

2022-08-23T12:31

2022-08-23T12:41

происшествия

павел малков

московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угрозы перехода огня на территорию Подмосковья от пожаров в Рязанской области нет, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Ситуация сложная, но так как возгорания находятся на значительном удалении от границ Московской области, угрозы перехода огня на нашу территорию нет. Мы ощущаем только задымленность", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что Подмосковье направило на помощь в тушении пожаров в Рязанскую область 42 лесных пожарных и 12 единиц техники.Он также добавил, что сейчас важно снизить риски, и еще раз призвал граждан, по возможности, не посещать леса."Сегодня на 11:30 мск на территории земель лесного фонда уже обнаружено пять лесных пожаров на общей площади 1,03 га в Виноградовском, Орехово-Зуевском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах. На их тушении задействовано 23 единицы техники и 60 специалистов", - приводят слова Филимонова в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, огонь сейчас распространился на 180 гектаров, пройдя уже около 9 тысяч. Группировка сил составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. Накануне из-за лесных пожаров в Рязанской области был введен режим ЧС, а с прошлой недели дым от возгораний ощущается в Москве и Подмосковье.

https://ria.ru/20220823/pozhar-1811521968.html

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московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

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