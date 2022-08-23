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В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад

В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад - РИА Новости, 23.08.2022

В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад

Продвижение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановили, завтра планируется прервать распространение на север, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:26

2022-08-23T22:26

2022-08-23T23:15

россия

рязанская область

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Продвижение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановили, завтра планируется прервать распространение на север, сообщил врио губернатора Павел Малков в телеграм-канале.По его словам, сейчас пожар перемещается в сторону населенных пунктов Голованово, Ювино и Ольгино, для их защиты прокладывают минерализованные полосы.Малков также поблагодарил всех участников борьбы со стихией, отдельно отметив помощь от правительства Москвы.По данным врио губернатора, огонь уже прошел около девяти тысяч гектаров, активное горение сейчас происходит на площади примерно в 180 гектаров. В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. В регионе ввели режим ЧС, жителей двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово — эвакуировали.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы.

https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html

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россия, рязанская область, природные пожары в россии