https://ria.ru/20220823/pozhar-1811704694.html
В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад
В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад - РИА Новости, 23.08.2022
В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад
Продвижение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановили, завтра планируется прервать распространение на север, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:26
2022-08-23T22:26
2022-08-23T23:15
россия
рязанская область
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811417739_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_ac6ba3b9c45bed127a96bffee0896e08.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Продвижение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановили, завтра планируется прервать распространение на север, сообщил врио губернатора Павел Малков в телеграм-канале.По его словам, сейчас пожар перемещается в сторону населенных пунктов Голованово, Ювино и Ольгино, для их защиты прокладывают минерализованные полосы.Малков также поблагодарил всех участников борьбы со стихией, отдельно отметив помощь от правительства Москвы.По данным врио губернатора, огонь уже прошел около девяти тысяч гектаров, активное горение сейчас происходит на площади примерно в 180 гектаров. В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. В регионе ввели режим ЧС, жителей двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово — эвакуировали.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы.
https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811417739_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b358fc51d75e493e7412301663a82adf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, природные пожары в россии
Россия, Рязанская область, Природные пожары в России
22:26 23.08.2022 (обновлено: 23:15 23.08.2022)
В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад
В Рязанской области почти остановили распространение огня на юг и запад, на очереди север
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости.
Продвижение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановили, завтра планируется прервать распространение на север, сообщил
врио губернатора Павел Малков в телеграм-канале.
По его словам, сейчас пожар перемещается в сторону населенных пунктов Голованово, Ювино и Ольгино, для их защиты прокладывают минерализованные полосы.
"Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", — уточнил он.
Малков также поблагодарил всех участников борьбы со стихией, отдельно отметив помощь от правительства Москвы.
По данным врио губернатора, огонь уже прошел около девяти тысяч гектаров, активное горение сейчас происходит на площади примерно в 180 гектаров. В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов. В регионе ввели режим ЧС, жителей двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово — эвакуировали.
На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы.