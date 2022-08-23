https://ria.ru/20220823/pozhar-1811543192.html

Авиация совершила свыше 1,8 тысячи вылетов для тушения пожаров под Рязанью

Авиация совершила свыше 1,8 тысячи вылетов для тушения пожаров под Рязанью - РИА Новости, 23.08.2022

Авиация совершила свыше 1,8 тысячи вылетов для тушения пожаров под Рязанью

Авиация совершила свыше 1,8 тысячи вылетов и сбросила более 1,4 тысячи тонн воды во время тушения пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:35

2022-08-23T13:35

2022-08-23T13:35

происшествия

рязанская область

москва

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Авиация совершила свыше 1,8 тысячи вылетов и сбросила более 1,4 тысячи тонн воды во время тушения пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков."К настоящему моменту проведено свыше 1,8 тысячи вылетов, сброшено более 1,4 тысячи тонн воды. Считаем, что в ближайшие дни удастся взять ситуацию под контроль", - написал Малков в своем Telegram-канале.В регионе введен режим ЧС, эвакуированы жители двух населенных пунктов – деревни Ольгино и поселка Голованово.По данным врио губернатора, в регионе продолжается активное горение на площади около 180 гектаров. Огнем пройдено около 9 тысяч гектаров. На тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.На прошлой неделе дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы.

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рязанская область

москва

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происшествия, рязанская область, москва, природные пожары в россии