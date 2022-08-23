Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл локализовали лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/pozhar-1811521968.html
В Марий Эл локализовали лесной пожар
В Марий Эл локализовали лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022
В Марий Эл локализовали лесной пожар
Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:36
2022-08-23T12:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_8f96b19c96cd0ab2a9653c8c37d39012.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики.Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров, к 19 августа она увеличилась до 500 гектаров."Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован, его площадь в Марий Эл составляет до 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Министр природных ресурсов республики Алексей Киселев заявил, что ведется окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время – патрулирование. "Сил и средств достаточно. С огненной стихией борются специалисты "Авиалесоохраны", Юринского лесничества, сотрудники МЧС по Марий Эл и государственной противопожарной службы, а также арендаторы лесных участков и волонтеры – всего до 200 человек. Задействовано 48 единиц техники", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811481101.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_fd1ed1d413796d1ddc7ae2f2a0fca7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, нижегородская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Нижегородская область
12:36 23.08.2022
 
В Марий Эл локализовали лесной пожар

Власти Марий Эл заявили о локализации лесного пожара на площади 700 гектаров

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Нина Слепцова
Перейти в фотобанк
Тушение лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики.
Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров, к 19 августа она увеличилась до 500 гектаров.
"Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован, его площадь в Марий Эл составляет до 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Министр природных ресурсов республики Алексей Киселев заявил, что ведется окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время – патрулирование. "Сил и средств достаточно. С огненной стихией борются специалисты "Авиалесоохраны", Юринского лесничества, сотрудники МЧС по Марий Эл и государственной противопожарной службы, а также арендаторы лесных участков и волонтеры – всего до 200 человек. Задействовано 48 единиц техники", - отмечается в сообщении.
Заказник в долине Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 10:25Новости Подмосковья
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала