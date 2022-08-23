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В Марий Эл локализовали лесной пожар
В Марий Эл локализовали лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022
В Марий Эл локализовали лесной пожар
Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:36
2022-08-23T12:36
2022-08-23T12:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики.Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров, к 19 августа она увеличилась до 500 гектаров."Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован, его площадь в Марий Эл составляет до 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Министр природных ресурсов республики Алексей Киселев заявил, что ведется окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время – патрулирование. "Сил и средств достаточно. С огненной стихией борются специалисты "Авиалесоохраны", Юринского лесничества, сотрудники МЧС по Марий Эл и государственной противопожарной службы, а также арендаторы лесных участков и волонтеры – всего до 200 человек. Задействовано 48 единиц техники", - отмечается в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, нижегородская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Нижегородская область
В Марий Эл локализовали лесной пожар
Власти Марий Эл заявили о локализации лесного пожара на площади 700 гектаров