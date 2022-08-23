https://ria.ru/20220823/pozhar-1811521968.html

В Марий Эл локализовали лесной пожар

В Марий Эл локализовали лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022

В Марий Эл локализовали лесной пожар

Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:36

2022-08-23T12:36

2022-08-23T12:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742232937_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_8f96b19c96cd0ab2a9653c8c37d39012.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 700 гектаров, он локализован, сообщила пресс-служба главы республики.Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа, его площадь составляла 300 гектаров, к 19 августа она увеличилась до 500 гектаров."Лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области локализован, его площадь в Марий Эл составляет до 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Министр природных ресурсов республики Алексей Киселев заявил, что ведется окарауливание и дотушивание очагов пламени, в ночное время – патрулирование. "Сил и средств достаточно. С огненной стихией борются специалисты "Авиалесоохраны", Юринского лесничества, сотрудники МЧС по Марий Эл и государственной противопожарной службы, а также арендаторы лесных участков и волонтеры – всего до 200 человек. Задействовано 48 единиц техники", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811481101.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, нижегородская область