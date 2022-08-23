Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи
Трюдо: Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 2,96 миллиона долларов
© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта Украины в размере 3,85 млн долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении на сайте главы канадского правительства.
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Как уточняется, из общей суммы около 2,9 миллиона канадских долларов (2,23 млн долларов США) пойдут на канадско-украинский проект по развитию полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера, а также психологическую поддержку полицейских.
Оставшаяся помощь в размере 950 тысяч канадских долларов (около 729,3 тыс долларов США) будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.