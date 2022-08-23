https://ria.ru/20220823/pomosch-1811606242.html

Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи - РИА Новости, 23.08.2022

Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:19

2022-08-23T16:19

2022-08-23T16:19

в мире

канада

джастин трюдо

украина

сша

нато

министерство обороны украины

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо."Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта Украины в размере 3,85 млн долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении на сайте главы канадского правительства.Как уточняется, из общей суммы около 2,9 миллиона канадских долларов (2,23 млн долларов США) пойдут на канадско-украинский проект по развитию полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера, а также психологическую поддержку полицейских.Оставшаяся помощь в размере 950 тысяч канадских долларов (около 729,3 тыс долларов США) будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220822/zavisimost-1811403119.html

https://ria.ru/20220823/pomosch-1811604929.html

канада

украина

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, джастин трюдо, украина, сша, нато, министерство обороны украины