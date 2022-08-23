Рейтинг@Mail.ru
Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811606242.html
Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи
Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи - РИА Новости, 23.08.2022
Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи
Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:19
2022-08-23T16:19
в мире
канада
джастин трюдо
украина
сша
нато
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо."Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта Украины в размере 3,85 млн долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении на сайте главы канадского правительства.Как уточняется, из общей суммы около 2,9 миллиона канадских долларов (2,23 млн долларов США) пойдут на канадско-украинский проект по развитию полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера, а также психологическую поддержку полицейских.Оставшаяся помощь в размере 950 тысяч канадских долларов (около 729,3 тыс долларов США) будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220822/zavisimost-1811403119.html
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811604929.html
канада
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, джастин трюдо, украина, сша, нато, министерство обороны украины
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Украина, США, НАТО, Министерство обороны Украины
16:19 23.08.2022
 
Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Трюдо: Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 2,96 миллиона долларов

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 млн долларов США), заявил во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта Украины в размере 3,85 млн долларов в рамках программы операций мира и стабилизации (PSOP)", - говорится в сообщении на сайте главы канадского правительства.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 18:58
Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов
Как уточняется, из общей суммы около 2,9 миллиона канадских долларов (2,23 млн долларов США) пойдут на канадско-украинский проект по развитию полиции киевского режима, в том числе, на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера, а также психологическую поддержку полицейских.
Оставшаяся помощь в размере 950 тысяч канадских долларов (около 729,3 тыс долларов США) будет направлена на технические консультации и поддержку министерства обороны Украины.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:15
Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме
 
В миреКанадаДжастин ТрюдоУкраинаСШАНАТОМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала