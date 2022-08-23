https://ria.ru/20220823/politseyskiy-1811710279.html
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором - РИА Новости, 23.08.2022
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором
Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:32
2022-08-23T23:32
2022-08-23T23:32
происшествия
жилье
россия
березники
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе конфликта и повредил чужое имущество, сообщили в СУСК РФ по региону.Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, полуголый мужчина с топором в руках нападает на женщину в жилом дворе, а после бьет им автомобиль. Сообщается, что пьяный полицейский выстрелил из травматического оружия в сожителя бывшей жены, а ее избил.В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошел 2 августа вечером во дворе жилого дома по улице Ленина в Березниках."Местный житель 37 лет, являющийся действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, применяя в ходе конфликта травматическое оружие, совершил противоправные действия в отношении местного жителя 1986 года рождения, а также причинил вред имуществу последнего", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что следователи организовали проверку по статьям УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью"."В настоящее время следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили краевые следователи.
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811326571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, россия, березники
Происшествия, Жилье, Россия, Березники
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором
СК Пермского края проверит инцидент с полицейским, устроившим дебош с оружием и топором
УФА, 23 авг – РИА Новости.
Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе конфликта и повредил чужое имущество, сообщили
в СУСК РФ по региону.
Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, полуголый мужчина с топором в руках нападает на женщину в жилом дворе, а после бьет им автомобиль. Сообщается, что пьяный полицейский выстрелил из травматического оружия в сожителя бывшей жены, а ее избил.
В СУСК РФ
по краю сообщили, что инцидент произошел 2 августа вечером во дворе жилого дома по улице Ленина в Березниках
.
"Местный житель 37 лет, являющийся действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, применяя в ходе конфликта травматическое оружие, совершил противоправные действия в отношении местного жителя 1986 года рождения, а также причинил вред имуществу последнего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи организовали проверку по статьям УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"В настоящее время следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили краевые следователи.