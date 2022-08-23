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В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором - РИА Новости, 23.08.2022
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В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором - РИА Новости, 23.08.2022
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором
Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:32
2022-08-23T23:32
происшествия
жилье
россия
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе конфликта и повредил чужое имущество, сообщили в СУСК РФ по региону.Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, полуголый мужчина с топором в руках нападает на женщину в жилом дворе, а после бьет им автомобиль. Сообщается, что пьяный полицейский выстрелил из травматического оружия в сожителя бывшей жены, а ее избил.В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошел 2 августа вечером во дворе жилого дома по улице Ленина в Березниках."Местный житель 37 лет, являющийся действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, применяя в ходе конфликта травматическое оружие, совершил противоправные действия в отношении местного жителя 1986 года рождения, а также причинил вред имуществу последнего", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что следователи организовали проверку по статьям УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью"."В настоящее время следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили краевые следователи.
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происшествия, жилье, россия, березники
Происшествия, Жилье, Россия, Березники
23:32 23.08.2022
 
В Пермском крае пьяный полицейский устроил дебош с оружием и топором

СК Пермского края проверит инцидент с полицейским, устроившим дебош с оружием и топором

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Следственные органы Пермского края проводят проверку по инциденту в Березниках, где полицейский в состоянии опьянения применил травматическое оружие в ходе конфликта и повредил чужое имущество, сообщили в СУСК РФ по региону.
Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, полуголый мужчина с топором в руках нападает на женщину в жилом дворе, а после бьет им автомобиль. Сообщается, что пьяный полицейский выстрелил из травматического оружия в сожителя бывшей жены, а ее избил.
В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошел 2 августа вечером во дворе жилого дома по улице Ленина в Березниках.
"Местный житель 37 лет, являющийся действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, применяя в ходе конфликта травматическое оружие, совершил противоправные действия в отношении местного жителя 1986 года рождения, а также причинил вред имуществу последнего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи организовали проверку по статьям УК РФ "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"В настоящее время следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили краевые следователи.
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