08:00 23.08.2022 (обновлено: 08:02 23.08.2022)
"Погибнут сотни тысяч". Что власти западных стран уготовили согражданам
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинисте, президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ запугивают людей ядерной войной с Россией. Одни советуют молиться, другие требуют увеличить оборонный бюджет, третьи — больше помогать Украине. Эксперты считают, что власти США и Евросоюза таким образом пытаются снять с себя ответственность за собственные агрессивные планы и провалы в экономике. Чем это закончится для европейцев — разбиралось РИА Новости
Последний аргумент
Газета Daily Mail передает слова уорент-офицера британской армии Пола Карни — он посоветовал сослуживцам прощаться с семьями, так как скоро их отправят на фронт. Кроме того, он призвал уведомить об этом священников и социальные службы, чтобы те поддержали оставленных родителей, жен и детей. Великобритания готова противостоять "любой агрессии", говорит Карни. Королевские морпехи находятся в посольстве Великобритании в Киеве, а тысячи украинских солдат обучаются сейчас на британской земле.
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul HallСолдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19, проходящих на территории Литвы и Швеции
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19, проходящих на территории Литвы и Швеции
Евросоюз также собирается разместить тренировочный лагерь для ВСУ в одной из сопредельных с Украиной стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, напомнил он, Польша, Чехия и Франция уже готовят украинских солдат. Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает Европе каждые четыре месяца выпускать по десять тысяч обученных военных.
Вместе с тем британские журналисты указывают на внушительный арсенал тактического ядерного оружия, имеющийся у Москвы. Военный эксперт Уэсли Калп отметил, что такой боезапас заставляет нервничать генералов НАТО. По его словам, Россия может запускать ракеты с маломощными ядерными зарядами с моря, воздуха и земли.
В свою очередь, американское издание The Hill утверждает, что Москве известно о бреши в ядерной доктрине США. В частности, у Вашингтона достаточно бомб и ракет, но уязвимыми остаются склады и самолеты-носители. При этом почти всегда есть большой временной зазор между приказом и его исполнением. The Hill предлагает властям США заняться разработкой нового поколения крылатых ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками, чему президенты США, включая Джо Байдена, до сих пор препятствовали.
Представители Москвы всячески отрицают планы применения ядерного оружия и нападения на страны НАТО. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, применение ЯО возможно только в случае угрозы существованию государства. Поэтому, если никто не нападет первым, то и бояться нечего.
Конец отопления
Между тем главная проблема стран Запада сегодня — вовсе не третья мировая война, а экономический кризис. В Прибалтике инфляция выше 20 процентов, в Чехии — больше 17, в Польше — около 14, в Великобритании — десять, в Германии и США — примерно восемь. Рекордные показатели за последние 40-50 лет.
Ситуацию усугубляют цены на газ, которые в конце августа перевалили три тысячи долларов за тысячу кубометров. Последний скачок произошел из-за заявления "Газпрома" о приостановке работы газопровода "Северный поток" в связи с плановым техобслуживанием. При этом в перспективе европейцы, следуя в русле санкционной войны, планируют вовсе отказаться от голубого топлива из России.
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Тем временем The Hill предсказывает жителям Европы "смертельную зиму", которая наступит из-за экспериментов с зеленой энергетикой и российскими углеводородами. По прогнозам издания, от холода умрет около 200 тысяч человек. В одной только Великобритании замерзнут 28 тысяч. Еще в середине августа министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил сограждан, что осенью и зимой общественные здания будут отапливаться максимум до 19 градусов. В целом, чтобы избежать катастрофических проблем, немцам придется на 20 процентов сократить потребление газа.
Чтобы минимизировать издержки, канцлер Германии Олаф Шольц хочет договориться с Канадой о поставках энергоресурсов — но не природного газа, а водорода.
Кто первый
Опрошенные РИА Новости эксперты считают: обвиняя Россию в подготовке ядерного удара по кому бы то ни было, лидеры стран Запада пытаются отвлечь население от внутренних проблем и оправдать собственные агрессивные планы.
CC0 / Jack W. Aeby / Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
CC0 / Jack W. Aeby /
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США. 16 июля 1945
"Российские официальные лица всегда подчеркивают, что не собираются применять ядерное оружие, а вот западные политики регулярно позволяют себе подобные угрозы, — говорит политолог Алексей Мухин. — До этого представители НАТО точно так же уверяли, что не будут расширять альянс на восток, и рассказывали, что Москва хочет восстановить Советский Союз или Российскую империю. В результате военный блок начал раздуваться".
Если посмотреть на структуру стратегических ядерных сил США и России, легко заметить, что американцы делают ставку на первый разоружающий удар, подчеркивает замглавы института стран СНГ Владимир Евсеев. Причем угроза нависает как над Россией, так и над Китаем: Вашингтон собирается построить для военного флота Австралии атомные подводные лодки.
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat / Американская подводная лодка USS Mississippi типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка USS Mississippi типа "Вирджиния"
"Но Москву все равно выставляют как главную угрозу человечеству. За счет образа внешнего врага западные власти пытаются укрепить стабильность у себя внутри. Там очень много разломов, чем они глубже, тем сильнее должна быть угроза. Соответственно, в обществе разжигаются русофобские настроения", — поясняет Евсеев.
Из всех проблем экономический кризис стал для западных стран самым обидным: до недавнего времени считалось, что на Россию приходится всего два процента мировой экономики и ее можно попросту "отменить". "Последствия санкций развеяли эту иллюзию. Взамен появилась новая сказка о том, что Москва угрожает всему миру. Но, если Вашингтон и Брюссель продолжат двигаться в этом направлении, есть риск, что ядерная война перестанет быть страшилкой", — указывает Мухин.
По мнению экспертов, за последние полгода мир стал намного ближе к третьей мировой войне, но произошло это вопреки воле России. США и их союзники полагают, что можно не решать стоящие перед ними проблемы, а возложить всю ответственность на Москву.
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