"Погибнут сотни тысяч". Что власти западных стран уготовили согражданам

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:02

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ запугивают людей ядерной войной с Россией. Одни советуют молиться, другие требуют увеличить оборонный бюджет, третьи — больше помогать Украине. Эксперты считают, что власти США и Евросоюза таким образом пытаются снять с себя ответственность за собственные агрессивные планы и провалы в экономике. Чем это закончится для европейцев — разбиралось РИА НовостиПоследний аргументГазета Daily Mail передает слова уорент-офицера британской армии Пола Карни — он посоветовал сослуживцам прощаться с семьями, так как скоро их отправят на фронт. Кроме того, он призвал уведомить об этом священников и социальные службы, чтобы те поддержали оставленных родителей, жен и детей. Великобритания готова противостоять "любой агрессии", говорит Карни. Королевские морпехи находятся в посольстве Великобритании в Киеве, а тысячи украинских солдат обучаются сейчас на британской земле.Евросоюз также собирается разместить тренировочный лагерь для ВСУ в одной из сопредельных с Украиной стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, напомнил он, Польша, Чехия и Франция уже готовят украинских солдат. Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает Европе каждые четыре месяца выпускать по десять тысяч обученных военных.Вместе с тем британские журналисты указывают на внушительный арсенал тактического ядерного оружия, имеющийся у Москвы. Военный эксперт Уэсли Калп отметил, что такой боезапас заставляет нервничать генералов НАТО. По его словам, Россия может запускать ракеты с маломощными ядерными зарядами с моря, воздуха и земли.В свою очередь, американское издание The Hill утверждает, что Москве известно о бреши в ядерной доктрине США. В частности, у Вашингтона достаточно бомб и ракет, но уязвимыми остаются склады и самолеты-носители. При этом почти всегда есть большой временной зазор между приказом и его исполнением. The Hill предлагает властям США заняться разработкой нового поколения крылатых ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками, чему президенты США, включая Джо Байдена, до сих пор препятствовали.Представители Москвы всячески отрицают планы применения ядерного оружия и нападения на страны НАТО. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, применение ЯО возможно только в случае угрозы существованию государства. Поэтому, если никто не нападет первым, то и бояться нечего.Конец отопленияМежду тем главная проблема стран Запада сегодня — вовсе не третья мировая война, а экономический кризис. В Прибалтике инфляция выше 20 процентов, в Чехии — больше 17, в Польше — около 14, в Великобритании — десять, в Германии и США — примерно восемь. Рекордные показатели за последние 40-50 лет.Ситуацию усугубляют цены на газ, которые в конце августа перевалили три тысячи долларов за тысячу кубометров. Последний скачок произошел из-за заявления "Газпрома" о приостановке работы газопровода "Северный поток" в связи с плановым техобслуживанием. При этом в перспективе европейцы, следуя в русле санкционной войны, планируют вовсе отказаться от голубого топлива из России.Тем временем The Hill предсказывает жителям Европы "смертельную зиму", которая наступит из-за экспериментов с зеленой энергетикой и российскими углеводородами. По прогнозам издания, от холода умрет около 200 тысяч человек. В одной только Великобритании замерзнут 28 тысяч. Еще в середине августа министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил сограждан, что осенью и зимой общественные здания будут отапливаться максимум до 19 градусов. В целом, чтобы избежать катастрофических проблем, немцам придется на 20 процентов сократить потребление газа.Чтобы минимизировать издержки, канцлер Германии Олаф Шольц хочет договориться с Канадой о поставках энергоресурсов — но не природного газа, а водорода.Кто первыйОпрошенные РИА Новости эксперты считают: обвиняя Россию в подготовке ядерного удара по кому бы то ни было, лидеры стран Запада пытаются отвлечь население от внутренних проблем и оправдать собственные агрессивные планы."Российские официальные лица всегда подчеркивают, что не собираются применять ядерное оружие, а вот западные политики регулярно позволяют себе подобные угрозы, — говорит политолог Алексей Мухин. — До этого представители НАТО точно так же уверяли, что не будут расширять альянс на восток, и рассказывали, что Москва хочет восстановить Советский Союз или Российскую империю. В результате военный блок начал раздуваться".Если посмотреть на структуру стратегических ядерных сил США и России, легко заметить, что американцы делают ставку на первый разоружающий удар, подчеркивает замглавы института стран СНГ Владимир Евсеев. Причем угроза нависает как над Россией, так и над Китаем: Вашингтон собирается построить для военного флота Австралии атомные подводные лодки."Но Москву все равно выставляют как главную угрозу человечеству. За счет образа внешнего врага западные власти пытаются укрепить стабильность у себя внутри. Там очень много разломов, чем они глубже, тем сильнее должна быть угроза. Соответственно, в обществе разжигаются русофобские настроения", — поясняет Евсеев.Из всех проблем экономический кризис стал для западных стран самым обидным: до недавнего времени считалось, что на Россию приходится всего два процента мировой экономики и ее можно попросту "отменить". "Последствия санкций развеяли эту иллюзию. Взамен появилась новая сказка о том, что Москва угрожает всему миру. Но, если Вашингтон и Брюссель продолжат двигаться в этом направлении, есть риск, что ядерная война перестанет быть страшилкой", — указывает Мухин.По мнению экспертов, за последние полгода мир стал намного ближе к третьей мировой войне, но произошло это вопреки воле России. США и их союзники полагают, что можно не решать стоящие перед ними проблемы, а возложить всю ответственность на Москву.

2022

