https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:15
2022-08-23T17:15
2022-08-23T17:15
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
телемедицина
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Формат телемедицинских консультаций очень удобен, так как пациенту нет необходимости посещать поликлинику. Всего в регионе проведено уже более 20 тысяч таких консультаций и оформлено почти 8 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - приводятся слова первого зампреда Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220823/odintsovo-1811610576.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, телемедицина
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Телемедицина