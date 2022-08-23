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Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:15
2022-08-23T17:15
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
телемедицина
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Формат телемедицинских консультаций очень удобен, так как пациенту нет необходимости посещать поликлинику. Всего в регионе проведено уже более 20 тысяч таких консультаций и оформлено почти 8 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - приводятся слова первого зампреда Московской области Светланы Стригунковой.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, телемедицина
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Телемедицина
17:15 23.08.2022
 

Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту.
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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"Формат телемедицинских консультаций очень удобен, так как пациенту нет необходимости посещать поликлинику. Всего в регионе проведено уже более 20 тысяч таких консультаций и оформлено почти 8 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - приводятся слова первого зампреда Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоТелемедицина
 
 
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