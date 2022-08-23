https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811630898.html

Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022

Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:15

2022-08-23T17:15

2022-08-23T17:15

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

телемедицина

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Формат телемедицинских консультаций очень удобен, так как пациенту нет необходимости посещать поликлинику. Всего в регионе проведено уже более 20 тысяч таких консультаций и оформлено почти 8 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - приводятся слова первого зампреда Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220823/odintsovo-1811610576.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество, телемедицина