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Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр - РИА Новости, 23.08.2022
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Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр
Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр - РИА Новости, 23.08.2022
Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр
Жилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер, говорится в сообщении министерства жилищной политики... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:15
2022-08-23T16:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
общество
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер, говорится в сообщении министерства жилищной политики Подмосковья.Как отметили в пресс-службе, объект 2,5 года числился в реестре проблемных. Пострадавшими были признаны 242 дольщика. В мае 2022 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию"Министерство жилищной политики Подмосковья контролировало процесс и помогало застройщику на всех этапах возведения объекта. Ведомство оказало содействие в корректировке проектной документации, приведении ее в соответствие с законодательством, помогло застройщику решить проблемы с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, а именно с подключением дома к сетям электричества, водопровода и отопления", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), жилье, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Общество
16:15 23.08.2022
 

Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиЖилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер
Жилой комплекс Некрасовский в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер, говорится в сообщении министерства жилищной политики Подмосковья.
Как отметили в пресс-службе, объект 2,5 года числился в реестре проблемных. Пострадавшими были признаны 242 дольщика. В мае 2022 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию
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"Министерство жилищной политики Подмосковья контролировало процесс и помогало застройщику на всех этапах возведения объекта. Ведомство оказало содействие в корректировке проектной документации, приведении ее в соответствие с законодательством, помогло застройщику решить проблемы с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, а именно с подключением дома к сетям электричества, водопровода и отопления", - говорится в сообщении.
 
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