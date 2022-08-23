https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811600036.html
Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр
Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр - РИА Новости, 23.08.2022
Еще один жилой комплекс Подмосковья поставили на кадастр
Жилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер, говорится в сообщении министерства жилищной политики... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:15
2022-08-23T16:15
2022-08-23T16:15
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жилой комплекс "Некрасовский" в городском округе Одинцово Московской области получил кадастровый номер, говорится в сообщении министерства жилищной политики Подмосковья.Как отметили в пресс-службе, объект 2,5 года числился в реестре проблемных. Пострадавшими были признаны 242 дольщика. В мае 2022 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию"Министерство жилищной политики Подмосковья контролировало процесс и помогало застройщику на всех этапах возведения объекта. Ведомство оказало содействие в корректировке проектной документации, приведении ее в соответствие с законодательством, помогло застройщику решить проблемы с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, а именно с подключением дома к сетям электричества, водопровода и отопления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220823/zhku-1811512682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Общество