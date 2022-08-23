https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811519081.html

Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье

Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022

Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье

Почти 200 миллионов поездок, оплаченных с помощью социальных карт, совершено в общественном транспорте Московской области с начала года, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:29

2022-08-23T12:29

2022-08-23T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

транспорт

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Почти 200 миллионов поездок, оплаченных с помощью социальных карт, совершено в общественном транспорте Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."В этом году жители и гости Подмосковья совершили около 200 миллионов поездок с помощью социальных карт в общественном транспорте. На сегодняшний день число льготных поездок составляет свыше 45% от общего объема оплат. По сравнению с прошлым годом, использование социальных карт выросло почти на 20%, это связано с введением льгот на всех областных коммерческих маршрутах", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой.В пресс-службе добавили, что на льготных условиях чаще всего ездят пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста, направляясь до социально-значимых мест: городских поликлиник, больниц, железнодорожных станций и метро.

https://ria.ru/20220822/mtsd-1811360418.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), транспорт