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Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811519081.html
Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье
Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022
Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье
Почти 200 миллионов поездок, оплаченных с помощью социальных карт, совершено в общественном транспорте Московской области с начала года, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:29
2022-08-23T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
транспорт
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Почти 200 миллионов поездок, оплаченных с помощью социальных карт, совершено в общественном транспорте Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."В этом году жители и гости Подмосковья совершили около 200 миллионов поездок с помощью социальных карт в общественном транспорте. На сегодняшний день число льготных поездок составляет свыше 45% от общего объема оплат. По сравнению с прошлым годом, использование социальных карт выросло почти на 20%, это связано с введением льгот на всех областных коммерческих маршрутах", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой.В пресс-службе добавили, что на льготных условиях чаще всего ездят пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста, направляясь до социально-значимых мест: городских поликлиник, больниц, железнодорожных станций и метро.
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московская область (подмосковье), транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Транспорт
12:29 23.08.2022
 

Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Почти 200 миллионов поездок, оплаченных с помощью социальных карт, совершено в общественном транспорте Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"В этом году жители и гости Подмосковья совершили около 200 миллионов поездок с помощью социальных карт в общественном транспорте. На сегодняшний день число льготных поездок составляет свыше 45% от общего объема оплат. По сравнению с прошлым годом, использование социальных карт выросло почти на 20%, это связано с введением льгот на всех областных коммерческих маршрутах", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой.
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В пресс-службе добавили, что на льготных условиях чаще всего ездят пенсионеры, ветераны труда и жители предпенсионного возраста, направляясь до социально-значимых мест: городских поликлиник, больниц, железнодорожных станций и метро.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Транспорт
 
 
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