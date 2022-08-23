https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811481101.html

Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности

Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности - РИА Новости, 23.08.2022

Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:25

2022-08-23T10:25

2022-08-23T10:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно справке пресс-службы, 23 августа на территории Московской области действует IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах - V класс."По данным синоптиков, воздух прогреется до 31 градуса Цельсия, осадков не ожидается. 24 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, местами - V класс. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811228317.html

московская область (подмосковье)

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), природные пожары в россии