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Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811481101.html
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности - РИА Новости, 23.08.2022
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:25
2022-08-23T10:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно справке пресс-службы, 23 августа на территории Московской области действует IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах - V класс."По данным синоптиков, воздух прогреется до 31 градуса Цельсия, осадков не ожидается. 24 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, местами - V класс. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811228317.html
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
10:25 23.08.2022
 

Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЗаказник в долине Москвы-реки
Заказник в долине Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Заказник в долине Москвы-реки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно справке пресс-службы, 23 августа на территории Московской области действует IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах - V класс.
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"По данным синоптиков, воздух прогреется до 31 градуса Цельсия, осадков не ожидается. 24 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, местами - V класс. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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