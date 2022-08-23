https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811481101.html
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности - РИА Новости, 23.08.2022
Комлесхоз Подмосковья предупредил о пятом классе пожароопасности
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:25
2022-08-23T10:25
2022-08-23T10:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151164/33/1511643352_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_1b9b249e857316aae83430833682844b.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о пятом классе пожароопасности и рекомендует воздержаться от посещения лесов, говорится в Telegram-канале ведомства.Согласно справке пресс-службы, 23 августа на территории Московской области действует IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах - V класс."По данным синоптиков, воздух прогреется до 31 градуса Цельсия, осадков не ожидается. 24 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, местами - V класс. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811228317.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151164/33/1511643352_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2a10da8bc64aba05214a22a04c466f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России