11:08 23.08.2022 (обновлено: 11:19 23.08.2022)
Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что после убийства Дугиной говорить о переговорах России и Украины сложно
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве.
"Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно", - сказал Слуцкий.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.