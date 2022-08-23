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Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.08.2022
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Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий
Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.08.2022
Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий
После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:08
2022-08-23T11:19
россия
лдпр
леонид слуцкий (политик)
дарья дугина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве."Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно", - сказал Слуцкий.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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россия, лдпр, леонид слуцкий (политик), дарья дугина
Россия, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Дарья Дугина
11:08 23.08.2022 (обновлено: 11:19 23.08.2022)
 
Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что после убийства Дугиной говорить о переговорах России и Украины сложно

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве.
"Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно", - сказал Слуцкий.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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