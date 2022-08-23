https://ria.ru/20220823/peregovory-1811495917.html

Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий

Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.08.2022

Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно, заявил Слуцкий

После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:08

2022-08-23T11:19

россия

лдпр

леонид слуцкий (политик)

дарья дугина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После убийства Дарьи Дугиной о переговорах РФ и Украины говорить сложно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной проходит в Москве."Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно", - сказал Слуцкий.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/vsu-1811458199.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, лдпр, леонид слуцкий (политик), дарья дугина