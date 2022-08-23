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Суд вынес приговор мужу Пелоси за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 23.08.2022
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Суд вынес приговор мужу Пелоси за вождение в нетрезвом виде
Суд вынес приговор мужу Пелоси за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 23.08.2022
Суд вынес приговор мужу Пелоси за вождение в нетрезвом виде
Суд в Калифорнии приговорил супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси к одному дню исправительных работ в суде и штрафу за... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:48
2022-08-23T23:52
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Суд в Калифорнии приговорил супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси к одному дню исправительных работ в суде и штрафу за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде.В ходе прошедшего во вторник заседания судья приговорил Пола Пелоси к пяти дням тюрьмы, компенсации и штрафу в размере около 6,8 тысяч долларов, трем годам испытательного срока, а также восьми часам работы в суде. С учетом уже проведенного под стражей времени и хорошего поведения Пелоси, судья согласился компенсировать тюремное заключение восемью часами работы в суде. Помимо этого, супруг спикера будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль будет оснащен специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.Дело против 82-летнего Пола Пелоси было возбуждено после произошедшей в мае прошлого года аварии, в которой его новый Porsche столкнулся с автомобилем Jeep. Сообщалось, что прибывшие на место ДТП полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в крови Пелоси.Ни Пелоси, ни водитель Jeep не получили серьезных травм, однако Пелоси были предъявлены обвинения ​​по двум пунктам – ДТП, повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.На время рассмотрения дела Пелоси, выплативший залог в размере 5 тысяч долларов, оставался на свободе.Ранее сообщалось, что Пелоси грозил приговор вплоть до 5 дней тюрьмы и 5 годов испытательного срока.
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в мире, авто, porsche panamera
В мире, Авто, Porsche Panamera
23:48 23.08.2022 (обновлено: 23:52 23.08.2022)
 
Суд вынес приговор мужу Пелоси за вождение в нетрезвом виде

Суд назначил мужу Пелоси Полу день исправительных работ и штраф за ДТП в нетрезвом виде

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Суд в Калифорнии приговорил супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси к одному дню исправительных работ в суде и штрафу за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде.
В ходе прошедшего во вторник заседания судья приговорил Пола Пелоси к пяти дням тюрьмы, компенсации и штрафу в размере около 6,8 тысяч долларов, трем годам испытательного срока, а также восьми часам работы в суде. С учетом уже проведенного под стражей времени и хорошего поведения Пелоси, судья согласился компенсировать тюремное заключение восемью часами работы в суде. Помимо этого, супруг спикера будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль будет оснащен специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.
Дело против 82-летнего Пола Пелоси было возбуждено после произошедшей в мае прошлого года аварии, в которой его новый Porsche столкнулся с автомобилем Jeep. Сообщалось, что прибывшие на место ДТП полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в крови Пелоси.
Ни Пелоси, ни водитель Jeep не получили серьезных травм, однако Пелоси были предъявлены обвинения ​​по двум пунктам – ДТП, повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.
На время рассмотрения дела Пелоси, выплативший залог в размере 5 тысяч долларов, оставался на свободе.
Ранее сообщалось, что Пелоси грозил приговор вплоть до 5 дней тюрьмы и 5 годов испытательного срока.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 06:47
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