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Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией - РИА Новости, 23.08.2022
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Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией
Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией - РИА Новости, 23.08.2022
Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией
Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:11
2022-08-23T17:24
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве."Российская сторона обратила внимание на то, что "стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ."Кроме того, Николай Патрушев выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе", - отмечается в сообщении. "Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как "развитие демократии", - сказал Патрушев, слова которого приведены в пресс-релизе.Об этих действиях Запада шла речь в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Патрушев и Вулин также обсудили дальнейшие планы взаимодействия России и Сербии в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.
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николай патрушев, россия
Николай Патрушев, Россия
17:11 23.08.2022 (обновлено: 17:24 23.08.2022)
 
Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией

Патрушев назвал стратегической задачей Запада вбить клин между народами России и Сербии

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве.
"Российская сторона обратила внимание на то, что "стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"Кроме того, Николай Патрушев выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе", - отмечается в сообщении. "Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как "развитие демократии", - сказал Патрушев, слова которого приведены в пресс-релизе.
Об этих действиях Запада шла речь в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Патрушев и Вулин также обсудили дальнейшие планы взаимодействия России и Сербии в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
 
Николай ПатрушевРоссия
 
 
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