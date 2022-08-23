https://ria.ru/20220823/patrushev-1811632094.html

Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией

Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией - РИА Новости, 23.08.2022

Патрушев назвал задачей Запада вбить клин между Россией и Сербией

Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:11

2022-08-23T17:11

2022-08-23T17:24

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве."Российская сторона обратила внимание на то, что "стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ."Кроме того, Николай Патрушев выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе", - отмечается в сообщении. "Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как "развитие демократии", - сказал Патрушев, слова которого приведены в пресс-релизе.Об этих действиях Запада шла речь в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Патрушев и Вулин также обсудили дальнейшие планы взаимодействия России и Сербии в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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николай патрушев, россия