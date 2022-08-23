https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

Прибалтика ведет с Россией психологическую войну, заявил политолог

Прибалтика ведет с Россией психологическую войну, заявил политолог - РИА Новости, 23.08.2022

Прибалтика ведет с Россией психологическую войну, заявил политолог

Демонтаж памятников в Эстонии и Латвии является психологической войной с Россией, сообщил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:51

2022-08-23T15:51

2022-08-23T16:06

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Демонтаж памятников в Эстонии и Латвии является психологической войной с Россией, сообщил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Власти Латвии во вторник преступили к демонтажу памятника Освободителям Риги. Ранее в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж монумента и еще шести памятников, а в Вильнюсе городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.Он отметил, что балтийские страны провоцируют подобными решениями умышленно, чтобы Россия ответила "максимально сильно".По словам эксперта, власти стран Прибалтики "уже давно-давно перешагнули" точку невозврата в отношениях с Россией."Мы просто на это не обращали внимание и пытались сохранить конструктивность. Сейчас мы должны это понимать и не реагировать резко, понимая, что второй фронт не нужен", - заявил Брутер.По его мнению, власти Латвии могут запугивать жителей, чтобы они не устраивали протесты."Они (власти Латвии) все время запугивают, причем вполне конкретно. Никто же не хочет остаться без средств существования, без возможности даже спокойно выехать из страны, если такое решение будет принято. Поэтому уровень протестных настроений всегда можно регулировать. Здесь важно понимать то, что история со сносом памятников показывает тот уровень демократии, который там был, есть и будет", - заявил эксперт.Случаи вандализма в отношении советских памятников в странах Балтии участились после начала спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20220823/protestuyuschie-1811537484.html

https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html

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в мире, россия, латвия, прибалтика, эстония, владимир брутер