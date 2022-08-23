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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 23.08.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:09
2022-08-23T16:09
2022-08-23T16:09
россия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября. В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, роман старовойт
Россия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 7 сентября