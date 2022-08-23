https://ria.ru/20220823/opasnost-1811602036.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 23.08.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:09

2022-08-23T16:09

2022-08-23T16:09

россия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября. В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

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россия

курская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курская область, роман старовойт