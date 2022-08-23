https://ria.ru/20220823/omikron-1811608987.html
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5 - РИА Новости, 23.08.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5
Последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 95% подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:24
2022-08-23T16:24
2022-08-23T17:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 95% подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства."За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 4,13%. К прочим недоминирующим вариантам – 0,25%", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 243 173 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тысяч населения, что на 38,4% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в ведомстве. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220823/sputnikv-1811496178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_bb184f17a8e382fc7b2ce89d42072038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
16:24 23.08.2022 (обновлено: 17:21 23.08.2022)
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5
Роспотребнадзор: последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5