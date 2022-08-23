https://ria.ru/20220823/omikron-1811608987.html

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5 - РИА Новости, 23.08.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующих вариантах омикрона ВА.4 и ВА.5

Последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 95% подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:24

2022-08-23T16:24

2022-08-23T17:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 95% подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства."За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 4,13%. К прочим недоминирующим вариантам – 0,25%", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 243 173 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тысяч населения, что на 38,4% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в ведомстве. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220823/sputnikv-1811496178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19