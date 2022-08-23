https://ria.ru/20220823/odintsovo-1811610576.html

Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово

Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово - РИА Новости, 23.08.2022

Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово

Строительства нового центра диспансеризации "Здоровье Подмосковью" на 60 посещений в смену началось в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:28

2022-08-23T16:28

2022-08-23T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

строительство

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Строительства нового центра диспансеризации "Здоровье Подмосковью" на 60 посещений в смену началось в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Новый объект здравоохранения будет возводиться с использованием технологии завода Pro Module концерна КРОСТ. Первый модуль уже доставлен на стройплощадку."Строители приступили к устройству инженерных сетей и гидроизоляции цокольной части фундамента. На площадку также доставлен первый модуль, так что в ближайшее время сможем приступить к монтажу конструкции здания. Подобные центры диспансеризации также откроются в Видном и Домодедове", - рассказали в ведомстве.Завершить все работы и ввести новый объект здравоохранения в эксплуатацию планируется до конца года.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), одинцово, строительство