https://ria.ru/20220823/odintsovo-1811610576.html
Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово
Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово - РИА Новости, 23.08.2022
Строительство центра диспансеризации началось в Одинцово
Строительства нового центра диспансеризации "Здоровье Подмосковью" на 60 посещений в смену началось в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:28
2022-08-23T16:28
2022-08-23T16:28
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Строительства нового центра диспансеризации "Здоровье Подмосковью" на 60 посещений в смену началось в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Новый объект здравоохранения будет возводиться с использованием технологии завода Pro Module концерна КРОСТ. Первый модуль уже доставлен на стройплощадку."Строители приступили к устройству инженерных сетей и гидроизоляции цокольной части фундамента. На площадку также доставлен первый модуль, так что в ближайшее время сможем приступить к монтажу конструкции здания. Подобные центры диспансеризации также откроются в Видном и Домодедове", - рассказали в ведомстве.Завершить все работы и ввести новый объект здравоохранения в эксплуатацию планируется до конца года.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), одинцово, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Строительство