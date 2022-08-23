https://ria.ru/20220823/obuchenie-1811475666.html

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке - РИА Новости, 23.08.2022

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке

Обучение в школах Херсонской области будет на русском, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:56

2022-08-23T09:56

2022-08-23T10:20

херсонская область

образование

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет на русском, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."В соответствии с российскими стандартами, с 1 сентября в школах нашей области продолжат преподавать украинский язык как отдельный предмет. По решению школы, а также по желанию родителей и детей, на его изучение отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения в целом будет русскоязычным", - говорится в сообщении.По данным властей, в ближайшие недели организуют спецкурсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220815/kazakhstan-1809664492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , образование, херсон