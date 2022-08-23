https://ria.ru/20220823/obuchenie-1811475666.html
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке - РИА Новости, 23.08.2022
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке
Обучение в школах Херсонской области будет на русском, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:56
2022-08-23T09:56
2022-08-23T10:20
херсонская область
образование
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет на русском, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."В соответствии с российскими стандартами, с 1 сентября в школах нашей области продолжат преподавать украинский язык как отдельный предмет. По решению школы, а также по желанию родителей и детей, на его изучение отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения в целом будет русскоязычным", - говорится в сообщении.По данным властей, в ближайшие недели организуют спецкурсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220815/kazakhstan-1809664492.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9f8d806ec4c945821e378fde999f548f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , образование, херсон
Херсонская область , Образование, Херсон
09:56 23.08.2022 (обновлено: 10:20 23.08.2022)
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке
Украинский язык станет в школах Херсонской области отдельным предметом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет на русском, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
"В соответствии с российскими стандартами, с 1 сентября в школах нашей области продолжат преподавать украинский язык как отдельный предмет. По решению школы, а также по желанию родителей и детей, на его изучение отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения в целом будет русскоязычным", - говорится в сообщении.
По данным властей, в ближайшие недели организуют спецкурсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.