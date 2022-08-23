https://ria.ru/20220823/obstrel-1811648159.html

Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке

Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке - РИА Новости, 23.08.2022

Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке

Представители Следственного Комитета Российской Федерации практически одними из первых прибыли на место обстрела центра Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4da298adb3d449905804bc24ffe1c16b.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации практически одними из первых прибыли на место обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. В результате обстрелов 4 человека погибли, 10 получили ранения. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Оперативная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр места попадания боеприпасов, кроме того, произведен опрос свидетелей происшествия. В результате осмотра воронок были найдены осколки боеприпасов, они будут направлены на экспертизу для определения их типа и калибра. Также оперативники зафиксировали факт гибели мирного жителя в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кулемзин (донецк)