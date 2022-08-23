Рейтинг@Mail.ru
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811648159.html
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке - РИА Новости, 23.08.2022
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке
Представители Следственного Комитета Российской Федерации практически одними из первых прибыли на место обстрела центра Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:59
2022-08-23T17:59
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4da298adb3d449905804bc24ffe1c16b.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации практически одними из первых прибыли на место обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. В результате обстрелов 4 человека погибли, 10 получили ранения. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Оперативная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр места попадания боеприпасов, кроме того, произведен опрос свидетелей происшествия. В результате осмотра воронок были найдены осколки боеприпасов, они будут направлены на экспертизу для определения их типа и калибра. Также оперативники зафиксировали факт гибели мирного жителя в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_df953ef19cf8ddbfc759dc2109ada98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:59 23.08.2022
 
Следователи осмотрели место артиллерийского обстрела в Донецке

Следователи СК России осмотрели место артиллерийского обстрела в центре Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России
Сотрудники Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудники Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации практически одними из первых прибыли на место обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. В результате обстрелов 4 человека погибли, 10 получили ранения. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.
Оперативная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр места попадания боеприпасов, кроме того, произведен опрос свидетелей происшествия. В результате осмотра воронок были найдены осколки боеприпасов, они будут направлены на экспертизу для определения их типа и калибра. Также оперативники зафиксировали факт гибели мирного жителя в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала