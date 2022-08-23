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Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/niderlandy-1811449325.html
Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии
Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии - РИА Новости, 23.08.2022
Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии
Около 90 нидерландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в заявлении минобороны королевства на официальном... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T00:34
2022-08-23T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
владимир путин
нидерланды
украина
великобритания
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ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости. Около 90 нидерландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в заявлении минобороны королевства на официальном сайте.Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев с рабочей поездкой. Она обсудила с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украине.По итогам визита Нидерланды предоставили оборудование украинской службе по обезвреживанию боеприпасов и изучают возможности поддержки Киева посредством соответствующего обучения и обмена опытом, добавляется в материале.В августе Амстердам присоединился к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/vooruzhenie-1802301928.html
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в мире, алексей резников, владимир путин, нидерланды, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Владимир Путин, Нидерланды, Украина, Великобритания
00:34 23.08.2022 (обновлено: 01:46 23.08.2022)
 
Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии

Минобороны Нидерландов сообщило об участии своих военных в подготовке ВСУ в Британии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости. Около 90 нидерландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в заявлении минобороны королевства на официальном сайте.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев с рабочей поездкой. Она обсудила с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украине.
"Сейчас 90 голландских военнослужащих находятся в Соединенном Королевстве для базовой военной подготовки украинских солдат", — отмечается в публикации.
По итогам визита Нидерланды предоставили оборудование украинской службе по обезвреживанию боеприпасов и изучают возможности поддержки Киева посредством соответствующего обучения и обмена опытом, добавляется в материале.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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