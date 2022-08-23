https://ria.ru/20220823/niderlandy-1811449325.html

Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии

Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии - РИА Новости, 23.08.2022

Минобороны Нидерландов сообщило об участии в подготовке ВСУ в Британии

Около 90 нидерландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в заявлении минобороны королевства на официальном... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T00:34

2022-08-23T00:34

2022-08-23T01:46

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

владимир путин

нидерланды

украина

великобритания

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ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости. Около 90 нидерландских военнослужащих участвуют в подготовке украинских солдат в Великобритании, говорится в заявлении минобороны королевства на официальном сайте.Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев с рабочей поездкой. Она обсудила с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украине.По итогам визита Нидерланды предоставили оборудование украинской службе по обезвреживанию боеприпасов и изучают возможности поддержки Киева посредством соответствующего обучения и обмена опытом, добавляется в материале.В августе Амстердам присоединился к программе подготовки украинских военнослужащих на территории Великобритании.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/vooruzhenie-1802301928.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798883928.html

нидерланды

украина

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в мире, алексей резников, владимир путин, нидерланды, украина, великобритания