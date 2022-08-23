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Индия покупает у России все больше нефти и удобрений, сообщил посол - РИА Новости, 23.08.2022
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Индия покупает у России все больше нефти и удобрений, сообщил посол
Индия покупает у России все больше нефти и удобрений, сообщил посол - РИА Новости, 23.08.2022
Индия покупает у России все больше нефти и удобрений, сообщил посол
Нью-Дели покупает все больше российской нефти, удобрений, других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:41
2022-08-23T22:41
экономика
цены на нефть
россия
индия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нью-Дели покупает все больше российской нефти, удобрений, других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур."За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров. Но и со стороны России запросы повысились: это и потребительские товары, текстиль, автозапчасти и так далее… Надеюсь, объемы возрастут еще", - сказал посол журналистам в кулуарах приема, посвященного 75-летию независимости Индии и установления дипломатических отношений с Россией.Кроме того, Паван Капур отметил, что бизнес России и Индии работает над преодолением санкционных ограничений, чтобы препоны удалось снять."Сегодня мы очевидно существуем в новой реальности, введены санкции, в том числе против банков, есть логистические проблемы. Есть проблемы, которые нужно преодолевать. Но бизнес в обеих странах работает над этим, и я надеюсь, что эти вопросы будут решены", - сказал посол журналистам в кулуарах приема, посвященного 75-летию независимости Индии и установления дипломатических отношений с Россией.
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экономика, цены на нефть, россия, индия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия
22:41 23.08.2022
 
Индия покупает у России все больше нефти и удобрений, сообщил посол

Посол в Москве Капур: Нью-Дели покупает у Москвы все больше нефти и удобрений

© РИА Новости / Евгений БерекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Евгений Берека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нью-Дели покупает все больше российской нефти, удобрений, других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур.
"За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров. Но и со стороны России запросы повысились: это и потребительские товары, текстиль, автозапчасти и так далее… Надеюсь, объемы возрастут еще", - сказал посол журналистам в кулуарах приема, посвященного 75-летию независимости Индии и установления дипломатических отношений с Россией.
Кроме того, Паван Капур отметил, что бизнес России и Индии работает над преодолением санкционных ограничений, чтобы препоны удалось снять.
"Сегодня мы очевидно существуем в новой реальности, введены санкции, в том числе против банков, есть логистические проблемы. Есть проблемы, которые нужно преодолевать. Но бизнес в обеих странах работает над этим, и я надеюсь, что эти вопросы будут решены", - сказал посол журналистам в кулуарах приема, посвященного 75-летию независимости Индии и установления дипломатических отношений с Россией.
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