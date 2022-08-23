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В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи - РИА Новости, 23.08.2022
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи
Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на водителя станции скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:35
2022-08-23T09:35
2022-08-23T09:35
россия
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на водителя станции скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что в ночь на вторник неизвестные проникли на станцию скорой помощи в Академическом районе уральской столицы и напали на водителя, нанеся ему черепно-мозговую травму. При этом, по данным СМИ, злоумышленники угрожали вернуться и расстрелять сотрудников медучреждения."Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html
россия
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, свердловская область, екатеринбург
Россия, Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи
Полиция проверяет данные о нападении на сотрудника станции скорой помощи в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на водителя станции скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, что в ночь на вторник неизвестные проникли на станцию скорой помощи в Академическом районе уральской столицы и напали на водителя, нанеся ему черепно-мозговую травму. При этом, по данным СМИ, злоумышленники угрожали вернуться и расстрелять сотрудников медучреждения.
"Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента", - сказал собеседник агентства.