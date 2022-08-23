https://ria.ru/20220823/napadenie-1811472360.html

В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи

В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи - РИА Новости, 23.08.2022

В Екатеринбурге проверяют данные о нападении на водителя скорой помощи

Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на водителя станции скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

россия

происшествия

свердловская область

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения на водителя станции скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что в ночь на вторник неизвестные проникли на станцию скорой помощи в Академическом районе уральской столицы и напали на водителя, нанеся ему черепно-мозговую травму. При этом, по данным СМИ, злоумышленники угрожали вернуться и расстрелять сотрудников медучреждения."Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, свердловская область, екатеринбург