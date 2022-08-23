https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html

Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре

Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.08.2022

Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре

Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей, сообщается на сайте РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:37

2022-08-23T20:37

2022-08-23T20:41

сергей собянин

москва

владимирская область

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.Ранее сообщалось, что дымка стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух также непрозрачный.Отмечается, что 23 августа в Москве провели внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено. Усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в этом регионе сейчас работают шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

москва

владимирская область

рязанская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей собянин, москва, владимирская область, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии