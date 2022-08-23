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Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.08.2022
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Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.08.2022
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре
Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей, сообщается на сайте РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:37
2022-08-23T20:41
сергей собянин
москва
владимирская область
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.Ранее сообщалось, что дымка стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух также непрозрачный.Отмечается, что 23 августа в Москве провели внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено. Усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в этом регионе сейчас работают шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
москва
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сергей собянин, москва, владимирская область, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Сергей Собянин, Москва, Владимирская область, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
20:37 23.08.2022 (обновлено: 20:41 23.08.2022)
 
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: появившиеся в Москве дымки и запах гари не опасны для здоровья

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСмог в Москве
Смог в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Смог в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, не опасны для здоровья москвичей, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.
Ранее сообщалось, что дымка стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух также непрозрачный.
"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 августа в Москве провели внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено. Усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в этом регионе сейчас работают шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
Сергей СобянинМоскваВладимирская областьРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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