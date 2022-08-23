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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что специалисты контролируют пожарную безопасность на природных территориях и в местах массового отдыха, а также организовывают информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды."С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
18:22 23.08.2022
 

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве
Автомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Автомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики", - говорится в сообщении.
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Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха
Кроме того, отмечается, что специалисты контролируют пожарную безопасность на природных территориях и в местах массового отдыха, а также организовывают информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды.
"С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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