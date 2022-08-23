https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:22

2022-08-23T18:22

2022-08-23T18:22

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что специалисты контролируют пожарную безопасность на природных территориях и в местах массового отдыха, а также организовывают информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды."С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220819/moskva-1811324195.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы