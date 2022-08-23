https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что специалисты контролируют пожарную безопасность на природных территориях и в местах массового отдыха, а также организовывают информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды."С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220819/moskva-1811324195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары, повышен контроль за состоянием оборудования на объектах энергетики, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за экстремальной жары. Усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что специалисты контролируют пожарную безопасность на природных территориях и в местах массового отдыха, а также организовывают информирование отдыхающих в парках
, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды.
"С 21.00 до 06.00 обильно поливаем деревья, кустарники и цветники", - добавили в сообщении.