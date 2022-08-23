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Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города - РИА Новости, 23.08.2022
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Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города
Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города - РИА Новости, 23.08.2022
Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города
Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:21
2022-08-23T18:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
день города москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем подготовку ко Дню города – промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира в СВАО. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очистили тротуары, чугунные ограждения и, расположенные по обе стороны, четыре фонтана. В работах задействовали 5 специалистов и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении.Уточняется, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничивалось.
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городское хозяйство москвы, москва, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, День города Москвы
18:21 23.08.2022
 

Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крестовскому путепроводу на проспекте Мира в Москве
Автомобильное движение по Крестовскому путепроводу на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаем подготовку ко Дню города – промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира в СВАО. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очистили тротуары, чугунные ограждения и, расположенные по обе стороны, четыре фонтана. В работах задействовали 5 специалистов и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении.
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На Мытной улице в Москве завершили дорожный ремонт
Уточняется, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничивалось.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваДень города Москвы
 
 
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