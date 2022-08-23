https://ria.ru/20220823/moskva-1811651590.html
Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города
Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города - РИА Новости, 23.08.2022
Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города
Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:21
2022-08-23T18:21
2022-08-23T18:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
день города москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811656572_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_2150360de3c8d18288a78c6b164082bd.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем подготовку ко Дню города – промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира в СВАО. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очистили тротуары, чугунные ограждения и, расположенные по обе стороны, четыре фонтана. В работах задействовали 5 специалистов и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении.Уточняется, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничивалось.
https://realty.ria.ru/20220823/remont-1811529118.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811656572_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c4b7fa8c61a61da7a1c14a06069865af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, День города Москвы