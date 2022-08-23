https://ria.ru/20220823/moskva-1811651590.html

Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города

Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города - РИА Новости, 23.08.2022

Специалисты промыли Крестовский путепровод в Москве ко Дню города

Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:21

2022-08-23T18:21

2022-08-23T18:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

день города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811656572_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_2150360de3c8d18288a78c6b164082bd.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира ко Дню города, в работах были задействованы пять человек и две поливомоечные машины, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем подготовку ко Дню города – промыли Крестовский путепровод на проспекте Мира в СВАО. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очистили тротуары, чугунные ограждения и, расположенные по обе стороны, четыре фонтана. В работах задействовали 5 специалистов и две поливомоечные машины", - говорится в сообщении.Уточняется, что на время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничивалось.

https://realty.ria.ru/20220823/remont-1811529118.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, день города москвы