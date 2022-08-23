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Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы
Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы - РИА Новости, 23.08.2022
Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы
Городские службы завершили благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:50
2022-08-23T10:50
2022-08-23T10:50
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городское хозяйство москвы
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы завершили благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках программы реконструкции водоемов привели в порядок Калитниковский пруд, расположенный в Таганском районе столицы и пользующийся популярностью у горожан. Главной задачей было сохранить красоту этого исторического места – пруд появился более 100 лет назад – и сделать его комфортным для отдыха в любое время года. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили большой объем работ: очистили водоем от ила, заново сформировали ложе дна, построили откосный берег. На заключительном этапе обустроили экозоны биоплато с водными растениями", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что городские службы извлекли более 23 тысяч кубометров иловых накоплений, сформировали ложе дна с помощью "сэндвича" из водоупорного слоя, природного камня и песка, построили откосный берег, обустроили 4 экозоны биоплато общей площадью 833 квадратных метра, высадили водные растения.В комплексе городского хозяйства рассказали, что срок реализации проекта составил 10 месяцев. После полной очистки пруда его максимальная глубина составляет 4 метра. Вокруг благоустроенного водоема располагается зона отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными зонами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, благоустройство, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство, Петр Бирюков
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Городские службы завершили благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы
, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программы реконструкции водоемов привели в порядок Калитниковский пруд, расположенный в Таганском районе столицы и пользующийся популярностью у горожан. Главной задачей было сохранить красоту этого исторического места – пруд появился более 100 лет назад – и сделать его комфортным для отдыха в любое время года. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили большой объем работ: очистили водоем от ила, заново сформировали ложе дна, построили откосный берег. На заключительном этапе обустроили экозоны биоплато с водными растениями", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что городские службы извлекли более 23 тысяч кубометров иловых накоплений, сформировали ложе дна с помощью "сэндвича" из водоупорного слоя, природного камня и песка, построили откосный берег, обустроили 4 экозоны биоплато общей площадью 833 квадратных метра, высадили водные растения.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что срок реализации проекта составил 10 месяцев. После полной очистки пруда его максимальная глубина составляет 4 метра. Вокруг благоустроенного водоема располагается зона отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными зонами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду.