https://ria.ru/20220823/moskva-1811488852.html

Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы

Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы - РИА Новости, 23.08.2022

Завершено благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы

Городские службы завершили благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:50

2022-08-23T10:50

2022-08-23T10:50

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петр бирюков

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Городские службы завершили благоустройство Калитниковского пруда в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках программы реконструкции водоемов привели в порядок Калитниковский пруд, расположенный в Таганском районе столицы и пользующийся популярностью у горожан. Главной задачей было сохранить красоту этого исторического места – пруд появился более 100 лет назад – и сделать его комфортным для отдыха в любое время года. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили большой объем работ: очистили водоем от ила, заново сформировали ложе дна, построили откосный берег. На заключительном этапе обустроили экозоны биоплато с водными растениями", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что городские службы извлекли более 23 тысяч кубометров иловых накоплений, сформировали ложе дна с помощью "сэндвича" из водоупорного слоя, природного камня и песка, построили откосный берег, обустроили 4 экозоны биоплато общей площадью 833 квадратных метра, высадили водные растения.В комплексе городского хозяйства рассказали, что срок реализации проекта составил 10 месяцев. После полной очистки пруда его максимальная глубина составляет 4 метра. Вокруг благоустроенного водоема располагается зона отдыха площадью 8,6 гектара с детскими и спортивными зонами, смотровой площадкой и амфитеатром с видом на воду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, благоустройство, петр бирюков