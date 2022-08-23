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"Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Москве - РИА Новости, 23.08.2022
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"Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Москве
"Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Москве - РИА Новости, 23.08.2022
"Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Москве
Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках, сообщает... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:52
2022-08-23T13:36
москва
ано «развитие человеческого капитала»
технологии
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".Каждый день с 10:00 до 21:00 гостей ждут мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями, показательные заезды на гоночных болидах и пилотирование на картингах, экспозиция исторических авто и инновационных решений в сфере транспорта и автокомпонентов, шоу-программа экстремального мотокросса.В рамках программы праздника пройдут соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет и "Первый элемент: Москва" - соревнования радиоуправляемых автомоделей на водородном топливном элементе для подростков 14-18 лет.В соревнованиях "Формула Студент" молодые люди 18-25 лет продемонстрируют инновационные проекты в области автомобилестроения, инженерной деятельности, промышленного дизайна, машиностроения, использования новых материалов, телеметрии, командной работы и профессиональной деятельности.В треке "Формула Мастер" участники представят разработанные ими гоночные болиды (базовая платформа "Формула-3" или "Формула-4").Кроме того, пройдут нетворкинг в рамках технологического конкурса Auto Tech Challenge, экспертные сессии с участниками и партнерами технологического конкурса, презентация решений в области импортозамещения.Вход свободный по предварительной регистрации на сайте мероприятия.
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москва, ано «развитие человеческого капитала», технологии, общество
Москва, АНО «Развитие человеческого капитала», Технологии, Общество
10:52 23.08.2022 (обновлено: 13:36 23.08.2022)
 

"Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Москве

© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест"
Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи Мосавтофест
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест" пройдет 27-28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".
Каждый день с 10:00 до 21:00 гостей ждут мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями, показательные заезды на гоночных болидах и пилотирование на картингах, экспозиция исторических авто и инновационных решений в сфере транспорта и автокомпонентов, шоу-программа экстремального мотокросса.
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В рамках программы праздника пройдут соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет и "Первый элемент: Москва" - соревнования радиоуправляемых автомоделей на водородном топливном элементе для подростков 14-18 лет.
В соревнованиях "Формула Студент" молодые люди 18-25 лет продемонстрируют инновационные проекты в области автомобилестроения, инженерной деятельности, промышленного дизайна, машиностроения, использования новых материалов, телеметрии, командной работы и профессиональной деятельности.
В треке "Формула Мастер" участники представят разработанные ими гоночные болиды (базовая платформа "Формула-3" или "Формула-4").
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест"
Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи Мосавтофест
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Праздник инженерно-технического творчества для всей семьи "Мосавтофест"
Кроме того, пройдут нетворкинг в рамках технологического конкурса Auto Tech Challenge, экспертные сессии с участниками и партнерами технологического конкурса, презентация решений в области импортозамещения.
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте мероприятия.
 
МоскваАНО «Развитие человеческого капитала»ТехнологииОбщество
 
 
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