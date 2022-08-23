https://ria.ru/20220823/moskva-1811480639.html

Запах гари во вторник в Москве стал слабее

Запах гари во вторник в Москве стал слабее - РИА Новости, 23.08.2022

Запах гари во вторник в Москве стал слабее

Запах гари во вторник в Москве стал слабее, а в некоторых районах вообще не чувствуется, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:23

2022-08-23T10:23

2022-08-23T10:23

москва

московская область (подмосковье)

общество

рязанская область

евгений тишковец

сергей собянин

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запах гари во вторник в Москве стал слабее, а в некоторых районах вообще не чувствуется, передают корреспонденты РИА Новости.По наблюдениям корреспондентов агентства, еще минувшей ночью в столице ощущался стойкий запах гари. А уже утром, например, на западе Москвы он стал значительно слабее. В ряде районов, жители которых ранее жаловались на запах гари, например, на юге и юго-западе он и вовсе не чувствуется."В погоде изменений нет, ветер также юго-восточного направления. Думаю, что запах гари стал меньше, так как пожарные делают свое дело", - сказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/smog-1811309637.html

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, рязанская область, евгений тишковец, сергей собянин, природные пожары в россии