https://ria.ru/20220823/moskva-1811463393.html
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:03
2022-08-23T08:03
2022-08-23T08:03
москва
московская область (подмосковье)
общество
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы плюс 30-32 градуса, в Подмосковье от 27 до 32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220822/smog-1811309637.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", михаил леус
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Центр "Фобос", Михаил Леус
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов
В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и жара до 32 градусов