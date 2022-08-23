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В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов - РИА Новости, 23.08.2022
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В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:03
2022-08-23T08:03
москва
московская область (подмосковье)
общество
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы плюс 30-32 градуса, в Подмосковье от 27 до 32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", михаил леус
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Центр "Фобос", Михаил Леус
08:03 23.08.2022
 
В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов

В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и жара до 32 градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы плюс 30-32 градуса, в Подмосковье от 27 до 32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:16
Смог в Москве
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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