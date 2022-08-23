https://ria.ru/20220823/moskva-1811463393.html

В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов

В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов - РИА Новости, 23.08.2022

В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:03

2022-08-23T08:03

2022-08-23T08:03

москва

московская область (подмосковье)

общество

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы плюс 30-32 градуса, в Подмосковье от 27 до 32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220822/smog-1811309637.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", михаил леус