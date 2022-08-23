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АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
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АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"
АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"
Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) проведёт 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:21
2022-08-23T19:21
в мире
германия
катар
япония
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) проведёт 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2", сообщил журналистам лидер АдГ Тино Крупалла.Депутат привел данные опроса немецких телеканалов RTL и N-TV, согласно которым, по его словам, около 40% граждан Германии выступают за запуск "Северного потока 2", а среди населения Восточной Германии этот показатель составляет даже 60%."Мы поддержим граждан и дадим им возможность высказаться. 8 октября мы планируем проведение большого митинга здесь, в столице, на котором четко заявим: "Северный поток 2" вместо сборов на газ!". Мы заявляем "нет, эта экономическая война не в интересах граждан", - сказал Крупалла журналистам.Он также напомнил на то, что несмотря на попытки правительства ФРГ договориться о поставках газа в Германию из Катара и Японии, такие соглашения до сих пор не достигнуты.По мнению Крупаллы, газовые сборы способствуют лишь тому, чтобы американские концерны многократно увеличили свою прибыль. "И в этой связи мы, как партия "Альтернатива для Германии, заявляем, что такая политика не в интересах наших граждан, а конкретнее: мы должны завершить эту экономическую войну, остановить действие антироссийских санкций и, наконец, поспособствовать проведению мирных переговоров, чтобы мы наконец смогли выйти из этого тупика", - заключил депутат, добавив, что по мнению партии, Германия должна импортировать дешевый газ по всем имеющимся трубопроводам.
https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html
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в мире, германия, катар, япония, северный поток — 2
В мире, Германия, Катар, Япония, Северный поток — 2
19:21 23.08.2022
 
АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"

АдГ хочет провести 8 октября в Берлине митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) проведёт 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2", сообщил журналистам лидер АдГ Тино Крупалла.
Депутат привел данные опроса немецких телеканалов RTL и N-TV, согласно которым, по его словам, около 40% граждан Германии выступают за запуск "Северного потока 2", а среди населения Восточной Германии этот показатель составляет даже 60%.
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"Мы поддержим граждан и дадим им возможность высказаться. 8 октября мы планируем проведение большого митинга здесь, в столице, на котором четко заявим: "Северный поток 2" вместо сборов на газ!". Мы заявляем "нет, эта экономическая война не в интересах граждан", - сказал Крупалла журналистам.
Он также напомнил на то, что несмотря на попытки правительства ФРГ договориться о поставках газа в Германию из Катара и Японии, такие соглашения до сих пор не достигнуты.
По мнению Крупаллы, газовые сборы способствуют лишь тому, чтобы американские концерны многократно увеличили свою прибыль. "И в этой связи мы, как партия "Альтернатива для Германии, заявляем, что такая политика не в интересах наших граждан, а конкретнее: мы должны завершить эту экономическую войну, остановить действие антироссийских санкций и, наконец, поспособствовать проведению мирных переговоров, чтобы мы наконец смогли выйти из этого тупика", - заключил депутат, добавив, что по мнению партии, Германия должна импортировать дешевый газ по всем имеющимся трубопроводам.
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