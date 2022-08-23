https://ria.ru/20220823/miting-1811675084.html

АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"

АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022

АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) проведёт 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:21

2022-08-23T19:21

2022-08-23T19:21

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катар

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) проведёт 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2", сообщил журналистам лидер АдГ Тино Крупалла.Депутат привел данные опроса немецких телеканалов RTL и N-TV, согласно которым, по его словам, около 40% граждан Германии выступают за запуск "Северного потока 2", а среди населения Восточной Германии этот показатель составляет даже 60%."Мы поддержим граждан и дадим им возможность высказаться. 8 октября мы планируем проведение большого митинга здесь, в столице, на котором четко заявим: "Северный поток 2" вместо сборов на газ!". Мы заявляем "нет, эта экономическая война не в интересах граждан", - сказал Крупалла журналистам.Он также напомнил на то, что несмотря на попытки правительства ФРГ договориться о поставках газа в Германию из Катара и Японии, такие соглашения до сих пор не достигнуты.По мнению Крупаллы, газовые сборы способствуют лишь тому, чтобы американские концерны многократно увеличили свою прибыль. "И в этой связи мы, как партия "Альтернатива для Германии, заявляем, что такая политика не в интересах наших граждан, а конкретнее: мы должны завершить эту экономическую войну, остановить действие антироссийских санкций и, наконец, поспособствовать проведению мирных переговоров, чтобы мы наконец смогли выйти из этого тупика", - заключил депутат, добавив, что по мнению партии, Германия должна импортировать дешевый газ по всем имеющимся трубопроводам.

https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html

https://ria.ru/20220818/germaniya-1810368633.html

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катар

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в мире, германия, катар, япония, северный поток — 2