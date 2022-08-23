https://ria.ru/20220823/minoborony-1811530893.html
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 23.08.2022
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США
Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:59
2022-08-23T12:59
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
сша
вооруженные силы рф
николаевская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский радиолокационный комплекс, сообщает Минобороны РФ."Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html
харьковская область
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы рф, николаевская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, США, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
12:59 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США
Российские силы под Харьковом уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США