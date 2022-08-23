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Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/minoborony-1811530893.html
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 23.08.2022
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США
Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:59
2022-08-23T17:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
сша
вооруженные силы рф
николаевская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский радиолокационный комплекс, сообщает Минобороны РФ."Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.
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харьковская область
сша
николаевская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы рф, николаевская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, США, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
12:59 23.08.2022 (обновлено: 17:39 23.08.2022)
 
Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США

Российские силы под Харьковом уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский радиолокационный комплекс, сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьСШАВооруженные силы РФНиколаевская областьБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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