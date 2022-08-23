https://ria.ru/20220823/minoborony-1811530893.html

Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США

Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 23.08.2022

Российские силы уничтожили комплекс контрбатарейной борьбы производства США

Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:59

2022-08-23T12:59

2022-08-23T17:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

сша

вооруженные силы рф

николаевская область

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", радиолокационную станцию, а также американский радиолокационный комплекс, сообщает Минобороны РФ."Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html

харьковская область

сша

николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы рф, николаевская область, бук (зенитный ракетный комплекс)