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Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей - РИА Новости, 23.08.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220823/mediki-1811523514.html
Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей - РИА Новости, 23.08.2022
Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Семь врачей из Омска по итогам Всероссийского конкурса врачей-2022 завоевали первые места в своих номинациях, сообщает во вторник правительство Омской области. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:40
2022-08-23T12:40
омская область
общество
омск
россия
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ОМСК, 23 авг – РИА Новости. Семь врачей из Омска по итогам Всероссийского конкурса врачей-2022 завоевали первые места в своих номинациях, сообщает во вторник правительство Омской области."Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей, среди которых есть и Омские медики. В лидерах престижного профессионального конкурса семь докторов из Омска. Трое из них завоевали первые места в своих номинациях", - говорится в сообщении.Так, лучшим неонатологом России, по оценке конкурсной комиссии, в 2022 году стала Елена Жаркова, врач-неонатолог Областной клинической больницы.В номинации "Лучший инфекционист" сразу два первых места завоевала Валентина Конченко, заведующая отделением Инфекционной клинической больницы № 1 имени Далматова.В номинации "Лучший психиатр" победа за Ириной Чихладзе, заведующей отделением, врачом – психиатром-наркологом отделения медицинского освидетельствования, Наркологический диспансера. Еще четверо омских врачей стали призерами в своих номинациях, заняв вторые и третьи места.
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общество, омск, россия
Омская область , Общество, Омск, Россия
12:40 23.08.2022
 
Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей

Омские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей-2022

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник. Архивное фото
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ОМСК, 23 авг – РИА Новости. Семь врачей из Омска по итогам Всероссийского конкурса врачей-2022 завоевали первые места в своих номинациях, сообщает во вторник правительство Омской области.
"Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей, среди которых есть и Омские медики. В лидерах престижного профессионального конкурса семь докторов из Омска. Трое из них завоевали первые места в своих номинациях", - говорится в сообщении.
Так, лучшим неонатологом России, по оценке конкурсной комиссии, в 2022 году стала Елена Жаркова, врач-неонатолог Областной клинической больницы.
В номинации "Лучший инфекционист" сразу два первых места завоевала Валентина Конченко, заведующая отделением Инфекционной клинической больницы № 1 имени Далматова.
В номинации "Лучший психиатр" победа за Ириной Чихладзе, заведующей отделением, врачом – психиатром-наркологом отделения медицинского освидетельствования, Наркологический диспансера. Еще четверо омских врачей стали призерами в своих номинациях, заняв вторые и третьи места.
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