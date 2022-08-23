https://ria.ru/20220823/lepestok-1811669280.html

При детонации мины "Лепесток" в Донецке ранена девушка

При детонации мины "Лепесток" в Донецке ранена девушка - РИА Новости, 23.08.2022

При детонации мины "Лепесток" в Донецке ранена девушка

Девушка ранена при детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:58

2022-08-23T18:58

2022-08-23T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

оон

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Девушка ранена при детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики."В Куйбышевском районе Донецка по улице Краснознаменной на сброшенной украинскими боевиками запрещенной мине ПФМ-1 получила ранение девушка 1997 года рождения", - написал штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220823/donbass-1811501356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр), оон