15:57 23.08.2022 (обновлено: 16:00 23.08.2022)
Полиция задержала серийных мошенников, похитивших более 30 миллионов рублей
МВД задержало четырех серийных мошенников, похитивших более 30 миллионов рублей
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четыре телефонных мошенника, похитивших у россиян, большинство которых – пенсионеры, более 30 миллионов рублей, задержаны в столичном регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Московском регионе оперативниками УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России задержаны четверо подозреваемых в серии мошенничеств", - сказала Волк.
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Злоумышленники, используя сеть зарубежных кол-центров, обзванивали граждан, представлялись юристами либо сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что за приобретенные медикаменты и БАДы им полагается компенсация, которая превышает стоимость купленного товара в несколько раз. Однако для ее получения "необходимо уплатить налог". Потерпевшие, в основном пожилые люди, перечисляли деньги на указанные мошенниками реквизиты.
"География криминальной деятельности охватывала почти всю страну. Суммы переводов составляли от 30 тысяч до двух миллионов рублей. По данным оперативников, на счету фигурантов более 100 эпизодов, а общая сумма похищенных у граждан средств превышает 30 миллионов рублей", - добавила Волк.
Задержанные обналичивали и распределяли между соучастниками доходы, полученные в ходе реализации криминальной схемы, организаторы же скрываются в странах ближнего зарубежья, отмечается в релизе.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Трое подозреваемых арестованы, еще один - под подпиской о невыезде.
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