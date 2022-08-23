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Лавров оценил российско-индийские отношения - РИА Новости, 23.08.2022
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Лавров оценил российско-индийские отношения
Лавров оценил российско-индийские отношения - РИА Новости, 23.08.2022
Лавров оценил российско-индийские отношения
Российско-Индийские отношения не зависят от международной конъюнктуры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:43
2022-08-23T20:43
россия
индия
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российско-Индийские отношения не зависят от международной конъюнктуры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы... Всегда исходим из того, что взаимодействие России и Индии, будь то политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное, носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры. Знаем, что аналогичного понимания придерживаются индийские друзья. Решительно настроены укреплять двусторонние связи", - говорится в приветственном обращении главы российского МИД к гостям вечера, посвященного 75-летию независимости Индии и установлению дипотношений Москвы и Нью-Дели.
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россия, индия, москва
Россия, Индия, Москва
20:43 23.08.2022
 
Лавров оценил российско-индийские отношения

Лавров: отношения России и Индии не зависят от международной конъюнктуры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российско-Индийские отношения не зависят от международной конъюнктуры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы... Всегда исходим из того, что взаимодействие России и Индии, будь то политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное, носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры.
Знаем, что аналогичного понимания придерживаются индийские друзья. Решительно настроены укреплять двусторонние связи", - говорится в приветственном обращении главы российского МИД к гостям вечера, посвященного 75-летию независимости Индии и установлению дипотношений Москвы и Нью-Дели.
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