https://ria.ru/20220823/lavrov-1811692928.html
Лавров оценил российско-индийские отношения
Лавров оценил российско-индийские отношения - РИА Новости, 23.08.2022
Лавров оценил российско-индийские отношения
Российско-Индийские отношения не зависят от международной конъюнктуры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:43
2022-08-23T20:43
2022-08-23T20:43
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российско-Индийские отношения не зависят от международной конъюнктуры, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы... Всегда исходим из того, что взаимодействие России и Индии, будь то политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное, носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры. Знаем, что аналогичного понимания придерживаются индийские друзья. Решительно настроены укреплять двусторонние связи", - говорится в приветственном обращении главы российского МИД к гостям вечера, посвященного 75-летию независимости Индии и установлению дипотношений Москвы и Нью-Дели.
https://ria.ru/20220822/priznanie-1811188966.html
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россия, индия, москва
Лавров оценил российско-индийские отношения
Лавров: отношения России и Индии не зависят от международной конъюнктуры