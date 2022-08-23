https://ria.ru/20220823/lavrov-1811558927.html
Лавров встретится с главой МИД Ирана
Лавров встретится с главой МИД Ирана - РИА Новости, 23.08.2022
Лавров встретится с главой МИД Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время встретится с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:32
2022-08-23T14:32
2022-08-23T14:37
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время встретится с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном."На саммите в Тегеране 19 июля было принято совместное заявление трех президентов... Мы, конечно же, уделяем внимание тем практическим шагам, которые необходимы, чтобы полностью выполнить договоренности наших лидеров. Эта тема, естественно, была одной из основных в ходе недавнего визита президента (Турции Тайипа - ред.) Эрдогана в РФ, когда он провел подробные переговоры с президентом РФ. Эта же тема будет одной из центральных в ходе ожидающейся в ближайшее время моей очередной встречи с министром иностранных дел Ирана", - заявил Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел Сирии.
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в мире, цены на нефть, тегеран (город), россия, турция
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Россия, Турция
14:32 23.08.2022 (обновлено: 14:37 23.08.2022)
Лавров встретится с главой МИД Ирана
Лавров заявил, что в ближайшее время встретится с главой МИД Ирана Абдоллахияном